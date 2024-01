Hoewel Ajax gisteren de eerste wedstrijd na de winterstop won, is er soms weinig om als Ajax-fan blij van te worden. Want echt verdiend was de overwinning op Go Ahead Eagles niet. Om hun zinnen een beetje te verzetten, namen we Kale en Kokkie een lekker dagje mee varen. En wat blijkt? Kale kan gewoon een rondvaart varen door de grachten.