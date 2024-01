Ajax haalt middenvelder Kian Fitz-Jim eerder terug van huurperiode bij Excelsior

Volgens verschillende media was Ajax al een paar dagen bezig om hem terug te halen, maar wilde Excelsior niet mee werken met het plan. Ajax laat weten overeengekomen te zijn met de Rotterdammers om de huurperiode per direct te beëindigen.

De geboren Amsterdammer speelde in de eerste seizoenshelft twaalf wedstrijden voor Excelsior, tien daarvan in de Eredivisie. Wel moest Fitz-Jim het vooral doen met invalbeurten. Trefzeker was hij daarin niet, wel gaf de jongeling een assist dit seizoen.

Geen verrassing

Dat de Amsterdammers Fitz-Jim terughalen, komt niet compleet als een verrassing. De selectie van John van 't Schip mist namelijk een groot aantal middenvelders. Branco van den Boomen, Silvano Vos en Sivert Mannsverk zijn namelijk nog altijd geblesseerd. Ajax kan dus prima een middenvelder met enigszins wat ervaring goed gebruiken.

Ervaring heeft de 20-jarige Fitz-Jim zeker, al is dat niet echt in de hoofdmacht (vier officiële wedstrijden tot dusver). De rechtspoot speelde zijn wedstrijden bij Jong Ajax, waar hij ook vaak genoeg de aanvoerdersband om zijn arm droog. In 88 wedstrijden scoorde hij vier keer en gaf hij elf keer een assist.