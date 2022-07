Amsterdammer Fitz-Jim droomt van debuut in Ajax 1

Het is Ajax niet gelukt om ook zijn tweede oefenwedstrijd van het seizoen te winnen. In Oldenzaal werd met 5-2 verloren van het Duitse Paderborn. Fitz-Jim baalt van de slappe tweede helft. "Het was best slecht", vertelt Fitz-Jim op het veld van Quick'20.

Debuut

Stiekem hoopte Fitz-Jim vorig jaar al te debuteren in Ajax 1. "Het is anders gelopen, maar ik hoop wel echt dat het dit jaar gaat gebeuren", vertelt de achttienjarige speler. Fitz-Jim is een geboren en getogen Amsterdammer. "Ik kom uit Oud-West, in de buurt bij het Vondelpark". Op dit moment spelen er niet veel Amsterdammers in de basis bij Ajax, het is aan Fitz-Jim om daar verandering in te brengen. "Ik hoop dat ik dat ben!", vertelt hij lachend.

Morgen verlaat Ajax het trainingskamp in De Lutte. De volgende oefenwedstrijd is op zaterdag 9 juli. Dan spelen de Amsterdammers op De Toekomst tegen het Kroatische NK Lokomotiva Zagreb. Voor Fitz-Jim mogelijk een nieuwe kans om zich in de schijnwerpers te spelen.