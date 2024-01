Ajax-appgroepen ontploffen nu transfer Henderson dichtbij is: "Hij is oud, maar wel goed"

In de jaren waarin de tribunes vanwege corona leeg bleven en spelers even niet meer overstemd werden door duizenden supporters, was ineens goed te horen hoe dat 'coachen' van Henderson klinkt.

Henderson is inmiddels 33 en speelde meer dan 10 jaar voor Liverpool, waar hij landskampioen werd en in 2019 de Champions League pakte. Naast dat hij bakken aan ervaring heeft, wordt hij door (oud-) medespelers en trainers geroemd om zijn coaching in het veld.

Een ervaren speler en een leider in het veld: volgens veel supporters is dat precies wat Ajax nu nodig heeft. "Het is natuurlijk een grote naam", zegt iemand die we bij de Arena spreken. "Ik denk dat hij wel wat kan brengen. Hij is wel heel oud, maar ik denk dat het een goede speler is."

Een jongere fan wilde vanmiddag al een shirt met de naam van Henderson erop kopen, maar dat staat Ajax voorlopig nog niet toe. "Omdat het nog niet officieel is", kreeg zijn vader te horen. "Dus we wachten nog even tot we weten welk nummer hij krijgt."

Niet iedereen die we spreken is er trouwens van overtuigd dat de komst van Jordan Henderson een gegarandeerd succes zou betekenen: "Want bij Liverpool speelde Henderson in een sterk team, bij Ajax zal dat niet zo zijn."