Jordan Henderson hoopte even op 'zijn' nummer 14 bij Ajax: "Ik dacht, dit is meant to be"

Jordan Henderson is sinds gisteravond dan echt Ajacied. Zojuist sprak AT5 op een bomvolle persconferentie voor het eerst met de nieuwe nummer 6 van Ajax. Dat ging onder meer over dat rugnummer, want eigenlijk had Henderson daar heel andere ideeën over.

"Ik zag dat nummer 14 nog vrij was", vertelt de Engelsman, die bij Liverpool met dat nummer speelde. "Dus ik dacht eerst: dat komt goed uit. Dit is 'meant to be'. Maar toen had ik het er met een vriend over. En toen we het erover hadden, dacht ik ineens: was dat niet het nummer van Cruijff? En toen zei hij: volgens mij wordt het nummer daarom niet meer gebruikt. Toen zochten we het op Google op en toen begrepen we het", zegt hij lachend.

Dat Henderson nu met nummer 6 gaat spelen vindt hij overigens helemaal prima. "14 was een belangrijk nummer voor me toen ik bij Liverpool speelde, maar ik heb nog veel andere rugnummers gehad. Ajax kwam met nummer 6 en dat past ook goed bij me. De verjaardag van m'n zoontje is op de zesde en m'n vader speelde vroeger met dat nummer. Dus het is goed zo."

Zondag nog geen debuut

Met Henderson haalt Ajax een routinier binnen, hij is inmiddels 33 jaar. Op de vraag of hij als een gerijpte 'Engelse wijn' is, antwoordt hij: "Ik voel me fysiek heel erg goed en ik zorg goed voor mezelf. M'n leven is volledig op voetbal gericht. Dat is al zo sinds ik klein ben. Ik hoop nog lang te kunnen voetballen."

Wanneer Henderson voor het eerst te zien is in een Ajax-shirt is nog even onduidelijk. Dat heeft te maken met zijn visum en werkvergunning. Zondag zal hij er sowieso nog niet bij zijn. Dan speelt Ajax in de Johan Cruijff Arena tegen RKC Waalwijk. "Ik kan niet wachten tot ik kan spelen. Ik heb al even bij de training gekeken en het team zit vol talent. Ik hoop hen te kunnen gaan helpen met m'n ervaring."