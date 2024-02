Henderson genoot van sfeervolle Arena, maar "altijd teleurgesteld zonder winst"

"Het was uiteraard een heel bijzondere game om mee te beginnen. Deze Arena, deze sfeer", aldus de Brit. "Ik voel me zeer bevoorrecht om vanavond te debuteren. Het was een goede wedstrijd. PSV is een goede ploeg en we wisten dat het een lastige wedstrijd zou worden."

Trainer John van 't Schip noemde het gelijkspel 'de juiste uitslag'. "Ook al hadden we op het laatst nog een paar hele goede mogelijkheden." Zo waren zowel Brobbey als Hato dicht bij een goal in de slotfase. "Het is jammer dat je die dan niet weet te benutten." Hij zei tevreden te zijn met de 'vechtersmentaliteit', "ook gezien waar we vandaan komen."

Henderson: "Uiteindelijk ben ik een beetje teleurgesteld dat we de drie punten niet krijgen."