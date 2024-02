AT5 en Videoland presenteren documentaire met unieke beelden: 'De gijzeling in de Apple Store'

22 februari 2022: Amsterdam is in de ban van een gijzeling in het hart van de stad: bij de Apple Store aan het Leidseplein. Een gebeurtenis die uiteindelijk heel Nederland in de greep hield. Roos Gerritsen maakte er een indrukwekkende documentaire over, met nooit eerder vertoonde beelden. Ze brengt de kijker dichter bij de gijzeling, gijzelnemer Abdel A. en de slachtoffers.

Videoland en AT5 bundelen speciaal voor dit verhaal de krachten, om zo landelijke aandacht te kunnen schenken aan de intense reconstructie van deze avond. 'De Gijzeling In De Apple Store' is op donderdag 22 februari vanaf 20.00 uur te zien bij AT5 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.

Unieke beelden

AT5 kreeg de beschikking over unieke beelden en geluidsopnames van de gijzeling. De analyse en reconstructie van het materiaal duurde een jaar en resulteerde in een beklemmende documentaire. Van minuut tot minuut zit je op de huid van de betrokkenen. Zelden kwam een documentaire zo dichtbij. Zo spreekt Roos met de politie, EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) en slachtoffers. Ze volgt tot in detail de avond die bij vele mensen in het geheugen gegrift staat en die, uiteindelijk door een flesje water, een heldhaftige gijzelaar en de ingreep van politie, tot een einde kwam.

"Toen wij het audio- en beeldmateriaal in handen kregen, was ik me direct bewust van de impact", aldus Gerritsen. "Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik kreeg een heel ander beeld van wat er die avond was gebeurd. Dat heb ik in de documentaire meegenomen."

Netflix kondigde vandaag aan later met een speelfilm te komen over de gijzeling in de Apple Store. De opnames voor de film beginnen binnenkort.

Bekijk hier de teaser van de documentaire: