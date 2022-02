Na uren einde aan gijzeling Apple Store Leidseplein

De melding van de overval werd rond 17.40 uur gedaan. De politie kon in eerste instantie nog niet bevestigen of er inderdaad een overval plaatsvond. Later sprak de politie op twitter over een 'melding bij een winkel aan het Leidseplein'. Om 18.55 uur twitterde de politie dat er ieman met een vuurwapen in of bij de winkel is.

Op een foto van Tim Wagemakers, programmamaker bij De Balie, is te zien dat een agent zijn pistool heeft getrokken. "Politie rent met grote groep rond. En pistolen richting Apple store", schrijft hij erbij. Hij laat weten dat het hele Leidseplein leeggeveegd is door de politie. Mensen die in de gebouwen om de Apple Store heen zijn moeten binnen blijven van de politie.



Rond half 7 heeft de politie iedereen in de gebouwen rond de Apple-store van het Leidseplein weggeleid. Ook Tim Wagemakers werd vanuit de Balie via de Weteringschans in de richting van het Rijksmuseum begeleid, net als het publiek dat in enkele horecagelegenheden in het plein zat.

Om 22.45 uur meldde de politie dat de man het pand uit was gekomen. "We kunnen bevestigen dat de gijzelnemer uit de Apple Store is. Hij ligt op straat en met een robot wordt hij onderzocht op explosieven. Vanaf afstand hebben politiemensen hem met vuurwapens onder controle. De gijzelaar is in veiligheid."

Later meer.