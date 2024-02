Stad nl Doek dreigt te vallen voor muziekstudio in De Banne: "Niet zoveel andere plekken te vinden"

Harry ten Have realiseerde tien jaar geleden een lang gekoesterde droom. Hij investeerde ruim 70.000 euro in Sound Studio 10 in De Banne in Noord. De muziekstudio heeft meerdere repetitieruimtes en een opnamestudio, maar is ook een ontmoetingsplek voor muzikanten uit Amsterdam en omgeving. Nog even, want op 1 april gaat het licht uit in het pand.

Rond half acht druppelen de bandleden van salsaband ¡Parece Picante! Sound Studio 10 binnen. Ze repeteren hier al jaren. Trombonist Guido woont op vijf minuten fietsen afstand. "Eeuwig zonde als dit verdwijnt. Er zitten altijd best veel bandjes om ons heen te repeteren - wij zitten nu in de algemene ruimte omdat we niet in zo'n klein hokje passen - dus het lijkt altijd wel heel druk hier." Eigenaar Harry ten Have werkte vroeger bij een grote bank. In 2013 vertrok hij met een gouden handdruk. "Dat geld heb ik gebruikt om mijn kans te pakken en te beginnen met een oefenruimte. Dat was een wens die ik al een tijdje had." Hij vond een plek in het voormalige winkelcentrum De Parlevinker. Sound Studio 10 heeft drie repetitieruimtes, een opnamestudio en een bar. Dagelijks maken zo'n vier bandjes gebruik van de oefenruimtes. Zangeres Amber repeteert hier met drie verschillende bands. "Wat het zo fijn maakt, is dat Harry heel betrokken is bij de bands. Hij denkt mee, alle spullen zijn op orde. Dat is best wel uniek in Amsterdam. We hebben veel repetitieruimtes gezien, maar niet zo goed als deze."

Maar Sound Studio 10 dreigt te verdwijnen. Harry moet op 1 april de sleutel inleveren. De gemeente en verhuurder Rochdale gaan van het voormalige winkelcentrum een cultuurhuis maken voor lokale kunstenaars en buurtbewoners. In 2021 kreeg Harry te horen dat er voor hem dan geen plek meer is. "Ze hadden niet echt het gevoel dat ik wat bijdroeg aan de cultuur in De Banne zeg maar. Het schijnt dat oefenen niet zo belangrijk is." De afgelopen jaren is Harry - ook samen met de gemeente - op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. "Ik heb zo'n tien plekken bezocht. Voornamelijk in Noord, maar ik ben zelfs in Nieuw-West en Sloterdijk gaan kijken, want op een bepaald moment hield het gewoon op. Er was niet zoveel te vinden." Schimmel op de muren In de zoektocht naar een nieuwe plek heeft Harry sommige opties zelf afgewezen. "Ja, maar natuurlijk niet zonder reden. Zo ben ik bij het gebouw Warderschip geweest. Dat stond al een hele tijd leeg en is gekraakt geweest. Er zat geen elektriciteit meer in, dat hadden ze er allemaal uitgetrokken. Er stond een laag water in en er stond schimmel op de muren. Ik dacht 'laat ik daar maar niet aan beginnen want dan zit ik er over vijf jaar nog niet'."

De mensen met wie Harry De Parlevinker deelt hebben inmiddels wel een andere plek gevonden. "De kledingbank en de coffeeshop hebben een nieuwe locatie. Er zit nog een moskee hier in de hoek en die krijgt ook een mooie nieuwe locatie. En ik ben eigenlijk de enige die overblijft hier." Minder dan twee maanden heeft Harry nog om wat te vinden. Gisteren heeft hij een gesprek gehad met cultuurwethouder Touria Meliani. "Ik moet zeggen dat het een heel positief gesprek was. Ik heb toch wel de indruk heb dat de wethouder erg betrokken is. Ondanks het feit dat het erg lang heeft geduurd. Ik heb ook wel het idee dat ze er het een en ander aan gaat doen. Er zijn plannen voor nieuwe culturele voorzieningen over vier of vijf jaar, maar ze wil er voor mij wel wat extra energie in stoppen om op korte termijn alsnog iets te vinden. Ik blijf positief."

Reactie wethouder Touria Meliani: 'Ik heb een goed en constructief gesprek gevoerd. We hebben gesproken over het belang van muziekstudio’s voor de stad en de rol van Sound Studio 10. Daarbij hebben we ook stilgestaan bij de uitdagingen en zorgen rond het gebrek aan ruimte in de gehele stad. Het is vervelend dat Sound Studio 10 nog geen goede nieuwe plek heeft gevonden. Ik zet me als wethouder in voor de zoektocht naar een nieuwe ruimte. Op de lange termijn creëren we meer ruimte in nieuwe gemeentelijke projecten voor nieuwe oefenruimtes voor muzikanten. En ook in gesprekken met vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars sturen we hierop aan'