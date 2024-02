Johan Huizingalaan nog de hele avond dicht na waterballet, zendmast instabiel door schade

Het lek in de gesprongen waterleiding is inmiddels weer dicht, toch rijdt er nog geen enkele auto door de Johan Huizingalaan in Nieuw-West. Door de lekkage is een telefoonzendmast instabiel geworden en de brandweer vreest dat deze om kan vallen.

Het wegdek van de Johan Huizingalaan veranderde vanmiddag in een gracht door een gesprongen waterleiding. Een woordvoerder van Waternet laat weten dat de monteurs bezig zijn om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Op beelden is te zien dat vlak bij de werkzaamheden bij het oude ziekenhuis heel wat water uit de leiding stroomde. "Een waterramp die ik nooit gezien heb in deze buurt", vertelt een omwonende aan AT5.

Geen boetes

Door de lekkage is ook het doorrijverbod op de Laan van Vlaanderen tijdelijk opgeheven. Sinds 1 november krijgen bestuurders een boete van 95 euro voor het negeren van de borden, maar daar is nu een streep door getrokken. De gemeente laat weten dat dit nu de enige route is naar de A4.