Vluchtende man duikt water in en laat zich daar ook niet zo makkelijk pakken

Een 41-jarige man deed er afgelopen donderdagochtend alles aan om uit de handen van de politie te blijven. Zo sprong hij in het water van de Binnenkant in het centrum en bleef daar, ondanks de kou, maar liefst vijftien minuten liggen. Bij aanhouding bleek hij gezocht te worden voor strafbare feiten in het Oosten van het land.