Johan Huizingalaan vrijgegeven, instabiele zendmast vormt geen gevaar meer

De Johan Huizingalaan is vrijgegeven voor verkeer. Nadat de straat gister door een gesprongen waterleiding onder water kwam te staan, verzakte een deel van de grond onder een zendmast, waardoor deze instabiel werd. Nadat het water was weggepompt vond de brandweer het nog te risicovol om het verkeer over de weg te laten rijden, omdat er een kleine kans was dat de zendmast om zou vallen.