Amsterdammer (18) aangehouden voor meerdere beschietingen en explosies in Noord-Nederland

Een 18-jarige Amsterdammer is aangehouden in een onderzoek naar drie beschietingen en zes explosies in de provincie Groningen tussen juli en september van vorig jaar. De incidenten vonden plaats in de stad Groningen en de twee dorpen Winschoten en Oude Pekela. Naast de Amsterdammer is er ook een jongen van 16 uit Zaandam aangehouden.

Het tweetal werd vanochtend door de politie in de stad aangehouden. Beiden zitten op het moment in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie deelt daarom verder geen informatie over de zaak.

Meerdere incidenten op één dag

Binnen de maanden in de zomertijd vonden er in de plaatsen in het noorden van het land twaalf incidenten plaats. Dat begon met een dubbele beschieting in Oude Pekela op 10 juli. Zowel een woning als een bedrijfspand werden in de ochtend onder vuur genomen.

Twee dagen later was het raak in Groningen en Winschoten. Bij een bedrijfspand in de Herestraat ging een explosief af. Op het Marktplein in Winschoten werd er op een horecagelegenheid geschoten. De volgende dag stonden er weer twee jonge verdachten op het plein om te schieten, maar werkte het wapen niet.

Geweld laait weer op

Pas op 12 september laaide het geweld weer op. In acht dagen gingen er bij vier bedrijfspanden en een woning explosieven af: drie keer in Winschoten en een keer in Groningen en Oude Pekela. Bij welke incidenten de jonge Amsterdammer mogelijk betrokken is geweest, is niet duidelijk.

In het onderzoek naar de incidenten werden eerder al acht andere verdachten aangehouden. Het onderzoek is nog steeds gaande.