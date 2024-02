Man overvalt vijf tankstations binnen twee weken: drie maanden de cel in

Een 27-jarige man is veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het overvallen van vijf tankstations in de stad. De overvallen waren afgelopen zomer in een tijdsbestek van twee weken.

Bij alle vijf de overvallen gebruikte de man een groot mes waarmee hij het personeel bedreigde. Drie van de vijf overvallen mislukten, waarna hij er zonder buit vandoor ging.

De eerste twee overvallen waren in de nacht van 28 op 29 juni bij tankstations in Zuid en Nieuw-West. Toen de eerste overval in Zuid mislukte, probeerde de man het een halfuur later bij het tankstation in Nieuw-West. Bij beide overvallen wist de man niets buit te maken.

Op 30 juni sloeg de man opnieuw toe, wederom bij hetzelfde tankstation in Zuid. Dit keer lukte het de man wel om een geldbedrag buit te maken. De overval smaakte kennelijk naar meer, want de man sloeg op 5 juli opnieuw toe. Dit keer bij een tankstation van BP, maar ook deze poging mislukte.