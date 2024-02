Vader die baby in container Holendrecht dumpte in hoger beroep opnieuw veroordeeld

Een 20-jarige man is door het gerechtshof veroordeeld tot een jeugddetentie van 21 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. De man vermoordde in 2019, samen met zijn toenmalige vriendin, hun pasgeboren baby en begroeven het in de tuin. Twee jaar later dumpten zij een ander pasgeboren kind, levend in een afvalcontainer aan de Meernhof in Holendrecht. De ouders werden eerder al veroordeeld, maar de man ging in hoger beroep.

"In hoger beroep heeft de man deze feiten in de schoenen van zijn vriendin willen schuiven. Het hof gaat daar niet in mee en acht de verklaringen die hij daarover afgelegde volstrekt ongeloofwaardig. De man krijgt nu dezelfde straf als de straf die zijn vriendin eerder van de rechtbank heeft gehad", aldus het hof.

Het hoger beroep werd achter gesloten deuren gehouden omdat de man destijds minderjarig was, om die reden is hij via het jeugdstrafrecht berecht.

Baby in vuilcontainer

In een vuilcontainer op het Meernhof in Holendrecht werd in februari 2021 een pasgeboren meisje aangetroffen. Een buurtbewoonster hoorde tijdens het weggooien van haar vuilnis een geluid uit de container komen. "Ik wist meteen dat het een baby'tje was ", liet de buurvrouw destijds aan AT5 weten.

Een paar dagen na de vondst van het kindje wist de politie een jongen en een meisje van 17 aan te houden voor het achterlaten van de baby. Zij zijn de ouders van het kind. Beiden werden door de rechtbank veroordeeld. Maar de man ging in hoger beroep. Volgens de advocaat van de vader, Gerald Roethof, was het tweetal ervan overtuigd dat het meisje was overleden. Roethof vertelde eerder dat de twee jongeren in paniek raakten en niet wisten wat ze moesten doen. "Ze hebben met het kind op straat gelopen, kwamen op een gegeven moment langs die vuilcontainer en toen is het kind daar geplaatst, laten we dat woord maar gebruiken."

Resten van baby in tuin

Naast het achterlaten van het meisje in de vuilcontainer, zouden de twee ook verantwoordelijk zijn voor de moord op een tweede kind. In het onderzoek naar de baby in de vuilcontainer stuitte de politie ook op gesprekken over een tweede baby. Na onderzoek werden daar ook resten van gevonden in de achtertuin bij de woning van de moeder.