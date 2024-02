Commandant Tijs van Lieshout: getraumatiseerde brandweerlieden krijgen onvoldoende hulp

Brandweermensen die trauma's hebben opgelopen door hun werk krijgen al twintig jaar onvoldoende hulp. Dat zegt Tijs van Lieshout, directeur van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en voorzitter van de landelijke raad van brandweercommandanten, in een nieuwe aflevering van Zembla. Brandweerlieden moeten zelf voor psychologische hulp zorgen en raken volgens het onderzoeksprogramma verstrikt in lange juridische procedures.

Zembla deed de afgelopen maanden onderzoek naar hoe de brandweer omgaat met posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en spraak daarvoor met onder meer brandweermensen, advocaten en vakbonden. PTSS is een stoornis die kan optreden na het meemaken van heftige gebeurtenissen, waardoor mensen last kunnen krijgen van nachtmerries, herbelevingen en ernstige psychische problemen.

Volgens de officiële cijfers is het aantal brandweermensen met PTSS in Nederland beperkt tot een handvol, maar volgens Zembla zou het werkelijke aantal op basis van international onderzoek in de vele honderden lopen. In de aflevering zeggen brandweerlieden niet goed te worden voorbereid op de impact van de gebeurtenissen die ze meemaken, zoals verdrinkingen, beknellingen en suïcides.

'Veruit meeste reanimaties'

Daar komt bij dat de brandweer sinds 2006 steeds meer reanimaties uitvoert, omdat zij een kortere aanrijtijd heeft dan de ambulance. De brandweer voert volgens het onderzoeksprogramma veruit de meeste reanimaties uit. Alleen al in Amsterdam en Rotterdam deed de brandweer er vorig jaar al zo'n tweeduizend. Bij 80 procent van de reanimaties overlijdt het slachtoffer, waaronder soms ook baby's en kleine kinderen. "Wat ik aan dood heb gezien”, zegt een brandweerman in Zembla, “dat kan je brein niet aan."

Opvallend is dat PTSS door de brandweer niet wordt erkend als beroepsziekte, terwijl dat bij de politie en Defensie wel het geval is. Uitzondering daarop is Amsterdam-Amstelland, dat in 2022 een tijdelijke 'coulanceregeling' opende voor PTSS'ers, waardoor zij niet worden gekort op hun salaris. Daar meldden zich tot nu 43 mensen.

De Zembla-aflevering 'Opgebrand' is vanavond om 22:05 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.