Bewoners Gaasperplas opnieuw pissig over alsnog verdwijnen directe metro: "Niemand luistert"

Onvrede bij reizigers die gebruik maken van metrolijn 53 van Gaasperplas naar het Centraal Station. Niet voor het eerst, want vorig jaar al was er veel om te doen: in het concept Vervoersplan 2023-2024 stond toen het plan om metrolijn 50 (Isolatorweg - Gein) en 53 (CS - Gaasperplas) samen te voegen. Dat leverde toen protest op, met succes, want het plan ging van tafel. Nu, nog geen jaar later, is het toch weer opgenomen in de plannen van de Vervoerregio voor 2025. Gebruikers van lijn 53 balen.

Want het betekent dat je dan niet meer rechtstreeks vanuit het centrum naar Gaasperplas en omgekeerd kan. Een overstap is dan nodig op station Van der Madeweg. Dat leek dus van de baan en daarom is de verbazing des te groter nu het plan, nog geen jaar later, gewoon weer de kop op steekt. "Je zegt nee, de buurt is het er niet mee eens", beschrijft een buurtbewoner bij station Gaasperplas. "Maar die plannen worden toch doorgezet"

Ontvlechten In de plannen van de Vervoerregio voor 2025 staat te lezen dat ze willen 'ontvlechten', oftewel, minder lijnen over hetzelfde stuk spoor laten rijden. Het gevolg: reizigers zullen moeten overstappen, waar ze eerder gewend waren hun bestemming rechtstreeks te kunnen bereiken. Volgens de Vervoerregio betekent dat aan de andere kant dat er een directe lijn naar een nieuwe bestemming voor terugkomt. In dit geval dus van Gaasperplas naar Isolatorweg. De betrouwbaarheid gaat er volgens de Vervoerregio ook op vooruit met dit besluit.

Teleurstelling Toch hebben reizigers daar een hard hoofd in. "Daar heb ik geen goed gevoel over", aldus een reiziger. "Hoe vaak hebben ze bij de metro geen storingen. Of ze vallen uit, of ze komen niet op tijd en ga zo maar door." Daar komt de teleurstelling bij, dat er ondanks het eerdere verzet toen de plannen in 2017 en dus in april 2023 al op tafel lagen, nu opnieuw op wordt ingezet. "Ik heb weinig aanwijzingen dat ze rekening houden met de belangen van de mensen die hier wonen", geeft een man aan. Een ander vult aan: "Het is duidelijk dat het GVB dus niet naar de mensen luistert. Ze kijken dus puur naar zichzelf en niet naar wat de mensen willen." De komende periode staat de vervoerregio Amsterdam nog open voor adviezen, vanuit gemeente en andere adviescommissies. Op 23 mei wordt bekend of de plannen zoals ze er nu liggen definitief worden.