Pride wil meer aandacht voor toegankelijkheid: onder meer boot voor doven en slechthorenden

Jaarlijks varen er 80 boten mee met de parade, maar het aantal inschrijvingen is ieder jaar veel hoger dan dat aantal. Daarom beslist een speciale commissie wie er mee mogen doen. Deelnemers moeten voldoen aan meerdere eisen en moeten bij selectie inschrijfgeld betalen.

Thema's

Ook moeten deelnemers kunnen laten zien hoe ze het thema van dat jaar willen uitdragen. Dat thema is dit jaar 'Toghether.' "In een polariserende samenleving komt de LGBTQIA+ community soms onbedoeld tegenover elkaar te staan. Maar juist in deze tijd waarin regenboog-identiteiten (inter)nationaal onder druk staan en we vrijheden verliezen, is het belangrijk naast elkaar te staan."

Ook toegankelijkheid is dit jaar dus een belangrijk onderwerp volgens de organisatie. "Zo varen onder meer een boot mee voor doven en slechthorenden, mensen met een licht verstandelijke beperking,

jongeren en ouderen", schrijft de organisatie.

Ambassadeurs

De organisatie Pride Amsterdam kondigde vandaag ook aan dat er zes nieuwe ambassadeurs zijn. Het gaat onder om dragqueen Nickie Nicole, schrijver Haroon Ali, singer/songwriter Inge Lamboo, Karen de Lathouder, COO van Eneco, André Donker en Rikkie Kollé, die vorig jaar als eerste transvrouw tot Miss Nederland werd verkozen. "Mensen met uiteenlopende achtergronden en met de verbindende factor om anderen te inspireren en te laten zien dat iedereen er mag zijn", aldus de organisatie.

Pride Amsterdam is dit jaar van 27 juli tot en met 4 augustus. De Canal Parade vindt tegen het einde plaats, op zaterdag 3 augustus 2024. Welke boten er meevaren kun je hier zien.