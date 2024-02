Verklaring 15-jarige jongen: "Vanaf moment van ontvoering zijn we door een hel gegaan"

Het duurde hooguit twintig seconden; op camerabeelden vandaag getoond in de rechtbank was te zien hoe een 15-jarige jongen begin vorig jaar in een witte bestelbus wordt gesleurd. De politie kon het slachtoffer drie kwartier later op de A27 bij Groenekan bevrijden. De jongen zou zijn meegenomen omdat hij meer informatie zou hebben over een woningoverval op het Minervaplein. Zeven personen werden aangehouden en staan vandaag terecht, terwijl de opdrachtgever vooralsnog ontbreekt.

"Niet bang zijn we gaan je alleen vragen stellen", zouden de verdachten onder meer tegen hem hebben gezegd. Het slachtoffer kreeg handboeien om, werd geblinddoekt en kreeg een ' gagball' in zijn mond. Ook moest hij zijn sleutels en telefoon afgeven. Toen zijn moeder belde, werd hij gedwongen op te nemen en te doen alsof er niets aan de hand was.

De zeven verdachten, onder wie twee vrouwen, zouden in januari vorig jaar de 15-jarige jongen hebben ontvoerd terwijl hij op het punt stond naar school te gaan. Een ladder blokkeerde zijn fiets waarop de jongen door de 36-jarige Asmae el H. gevraagd werd een handje te helpen om de ladder achterin een bus te tillen. Op het moment dat de achterkant van de bus open gaat verschijnen twee mannen en sleuren hem met geweld de bus in. Op camerabeelden is te zien hoe de bus de straat uit rijdt.

'Ik en mijn familie zijn door een hel gegaan'

Het 15-jarige slachtoffer maakte vandaag gebruik van zijn spreekrecht. Zelf was hij niet aanwezig, bang om de verdachten te zien, bang voor wraakacties.

"10 januari 2023 is de dag die het leven voor mij en mijn familie volledig op z’n kop heeft gezet. Het beschermde leven dat we tot nu toe hadden geleid was opeens verdwenen. Ik werd ontvoerd. Ik vind dit nog steeds onwerkelijk en niet te bevatten.

Ik was tijdens de ontvoering erg bang. Het moment dat ik mijn moeder moest bellen vond ik vreselijk. Ik hoorde dat ze angstig was en heb van haar begrepen dat ze erg bang was dat ik nooit meer terug zou komen. Het is een nachtmerrie geweest.

Blinde paniek en verdriet maakten zich van mij meester. Ik heb zelf veel last van nachtmerries, maar ook bij mijn ouders, zus en broertje zie ik veel verdriet. Vanaf het moment van de ontvoering zijn we door een hel gegaan en dat gevoel is er nog steeds, tot op de dag van vandaag.

Vanaf die dag is het voor mij een gevecht om het normale leven weer op te pakken. Dat lukt mij eigenlijk niet. Ik voel mij nog steeds erg onveilig op straat, zelfs in mijn eigen straat omdat het daar is gebeurd. Het veilige gevoel dat ik en mijn gezin hadden is voorgoed verdwenen door de roekeloze, schaamteloze en totaal onverantwoordelijke actie van deze mensen die nu hier voor u staan. Geen enkele straf kan ons dit veilige gevoel nog ooit teruggeven.

Het gaat de laatste maanden slechter met mij. Ik slaap slecht, vind het moeilijk om mij te concentreren op school, waardoor het daar slecht gaat. Ik hoop dat ik snel kan starten met mijn therapie en dat het dan beter met mij zal gaan. De angstige momenten zullen me mijn hele leven blijven achtervolgen.

Ik heb begrepen dat sommige verdachten zelf ook kinderen hebben. Ik begrijp daarom niet waarom zij mij als kind hebben ontvoerd. Dat zij mij dit hebben aangedaan zonder na te denken over de gevolgen voor mij vind ik onbegrijpelijk."