Verdachten ontvoering De Pijp vernoemden zich à la La Casa de Papel naar landen

De verdachten van de ontvoering in De Pijp, waarbij een 15-jarige jongen geboeid en geblinddoekt in een busje werd meegenomen, vernoemden zich in de communicatie naar elkaar naar landen die meededen aan het WK-voetbal. Dat lijkt op de Spaanse Netflix-serie La Casa de Papel, waar bankovervallers bijnamen hebben van steden. De verdachten zouden eerder hebben geprobeerd om een vriendje van het slachtoffer te ontvoeren. Dat bleek vanochtend in een eerste pro forma-zitting over de ontvoering. In totaal zitten zeven verdachten momenteel vast.

De ontvoering gebeurde in de ochtend van 10 januari als de 15-jarige jongen zijn fiets wil pakken in de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp. Een ladder blokkeerde zijn fiets en de jongen werd door een vrouw gevraagd een handje te helpen om de ladder achterin een bus te tillen. Op dat moment werd hij met geweld de bus in gesleurd en terwijl hij om hulp schreeuwde, werd voorkomen dat de jongen kon vluchten.

Handboeien en een 'gagball'

De verdachten zouden tijdens de ontvoering tegen het slachtoffer hebben gezegd dat ze hem niets zouden doen. "Niet bang zijn we gaan je alleen vragen stellen", zouden de verdachten onder meer tegen hem hebben gezegd. Het slachtoffer kreeg handboeien om en een zak over zijn hoofd en kreeg een 'gagball' in zijn mond. Ook moest hij zijn sleutels en telefoon afgeven. Toen zijn moeder belde werd hij geforceerd op te nemen en te doen alsof er niks aan de hand was.

De witte bestelbus werd uiteindelijk door de politie op de A27 bij het Utrechtse Groenekan onderschept, nog voordat de ontvoerders met het slachtoffer aankwamen bij een gehuurd vakantiehuis in de Utrechtse plaats Langbroek waarnaar ze op weg waren. De jongen werd bevrijd en drie verdachten werden aangehouden. In de laadruimte van de bus werden onder meer een stroomstootwapen en traangas aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat het vakantiehuis van 9 tot en met 13 januari was geboekt en dat de ramen van het vakantiehuis waren geblindeerd met folie.

Schuilnamen

De verdachten communiceerden onderling met elkaar onder schuilnamen. Ze hadden zich volgens het OM vernoemd naar landen die meededen aan het WK-voetbal, zoals Holland, België, Spanje, Frankrijk en Portugal, waarbij Holland volgens de officier van justitie een 'aansturende rol' had. Volgens het OM werd het slachtoffer op een sluwe en geraffineerde wijze meegenomen, onder meer door het inzetten van een vrouwelijke verdachte om het vertrouwen van de jongen te winnen.

De ontvoering kan volgens het Openbaar Ministerie gelinkt worden aan een overval op een woning aan het Minervaplein in Zuid een maand eerder. De tiener in kwestie zou daar bij zijn geweest, evenals het vriendje waarop de verdachten het eveneens gemunt zouden hebben. Bij de overval zouden enkele honderdduizenden euro's zijn buitgemaakt. De ontvoerders zouden met de gijzeling van de jongen een bedrag van 200.000 euro willen opeisen. Daarnaast wilden zij informatie over de overval op de woning.

Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een gijzeling, maar volgens de verdediging ontbreekt daarvoor bewijs. Advocaat Gerald Roethof, die een van de verdachten bijstaat, stipte aan dat er ten tijde van de ontvoering geen contact met anderen is gezocht om bijvoorbeeld geld of informatie te eisen. Volgens advocaat Feride Tosun is het nog maar de vraag of de woningoverval iets met de ontvoering te maken heeft, volgens haar gaat het om speculaties.