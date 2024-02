MKB Amsterdam niet rouwig om besluit Weesperknip: "Was een regelrechte ramp"

Uit de evaluatie blijkt nu ook dat de aanrijtijd van de brandweer tijdens de proef gemiddeld 35 seconden langer was dan normaal. Dat is binnen de wettelijke norm, maar wel een significant verschil.

En ook de brandweer Amsterdam, een partij die direct hinder ondervond van de proef, is niet rouwig om het besluit. "Wij willen graag dat de stad openblijft voor hulpdiensten en dat is zonder knip eenvoudiger dan mét een knip", verklaart brandweercommandant Tijs van Lieshout.

Dat de wethouder gisteren naar aanleiding van de evaluatie van de proef heeft besloten om de knip op de Weesperstraat niet definitief in te voeren, kwam voor hem als een grote opluchting. "Voor het bedrijfsleven was het echt een regelrechte ramp. Heeft ongelooflijk veel geld gekost en nog meer ergernis."

"Je moest ongelooflijk veel omrijden, er was tijdverlies, veel ergernis en veel klanten die ergens niet konden komen", blikt Guido Frankfurther, vicevoorzitter van MKB Metropool Amsterdam, terug. "En de communicatie was ook niet zoals we van tevoren hadden afgesproken."

Van Lieshout begrijpt de frustratie onder brandweerlieden, maar vindt dat de impact van de proef op de brandweer niet slecht is. "Als ik naar mijn verantwoordelijkheid kijk, dan is de proef geslaagd: het is binnen de wettelijke normen gebleven. Maar als je in een evaluatie hoort van een aantal van onze mensen dat ze wachten bij de slagboom, dan zijn ze daar natuurlijk boos over. En beide kanten zijn waar."

Miljoenen verloren

Voor ondernemers was vooral de financiële impact groot: in totaal zijn er volgens het MKB miljoenen verloren gegaan door de knip. Pijnpunt voor hen is dan ook dat die financiële impact van de knip niet is meegenomen in de evaluatie.

"Wij hebben altijd gezegd dat de proef het bedrijfsleven ongelooflijk veel geld zou kosten. Vier- en vijfsterren hotels hebben echt tonnen daarop ingeleverd in die zes weken. En vooral na corona verdien je dat niet zomer even terug", aldus Frankfurther.

Alternatieve maatregelen

Wethouder Van der Horst zegt te hebben geprobeerd te achterhalen wat de financiële schade is voor het bedrijfsleven, maar dat ze van die partijen niet alle cijfers heeft gekregen om dat in zicht te brengen. De wens blijft hoe dan ook om de verkeersdrukte in het gebied terug te brengen via alternatieve maatregelen, zoals een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, het verwijderen van een rijbaan of het invoeren van intelligente toegang.

Als het aan Frankfurther ligt moet de focus nu vooral liggen op het verminderen van het aantal rijbanen, samen met aanvullende maatregelen zoals het doorgaand verkeer te verleiden een andere route te kiezen. MKB Amsterdam pleit voor tijdelijke aanpassingen die de omgeving mooier maken, zonder veel geld te kosten.