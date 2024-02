Dat 'harde' knip in Weesperstraat niet werkte "zag iedere Amsterdammer aankomen"

Er komt geen 'harde' knip in de Weesperstraat. Uit de evaluatie van de omstreden pilot blijkt de knip niet het effect te hebben waar verkeerswethouder Melanie van der Horst op had gehoopt. Een definitieve knip is volgens haar dan ook 'onwenselijk'. Verschillende politieke partijen zeggen niet verrast te zijn door de uitkomst van het onderzoek: "Dit zagen we mijlenver aankomen", reageert VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants.

Intervisual Studio / Robby Hiel

Deze zomer werd de Weesperstraat zes weken lang afgesloten voor gemotoriseerd vervoer om te kijken wat de effecten van zo'n wegafsluiting zijn. De pilot bleek op verschillende aspecten niet het gewenste effect te hebben. Zo nam bijvoorbeeld het aantal verkeersongelukken niet af. Bovendien kwamen hulpdiensten tijdens afsluiting meerdere keren in de problemen. Ook zorgde de afsluiting voor stress bij het rijdend personeel van de hulpdiensten. Geschrokken Daan Wijnants van de VVD zegt geschrokken te zijn van het feit dat de hulpdiensten soms later (maar wel binnen de wettelijke normen, red.) op de plek van bestemming aankwamen. "Het gaat om seconden, maar dat is een gemiddelde. Ik vind het goed dat de wethouder nu zelf ook de conclusie trekt die elke Amsterdammer al had getrokken en dat het ook doordringt bij het college. Want dit zagen we al mijlenver aankomen", aldus de fractievoorzitter Toch begrijpt Wijnants dat er wat moet gebeuren om de binnenstad bereikbaar te houden: "Maar wij zeggen al langer; ga aan de slag met intelligente toegang tot de stad. Zo houd je bijvoorbeeld Franse of Duitse auto's buiten het centrum." Ook JA21-fractievoorzitter Kevin Kreuger is niet verbaasd over de uitkomst. De Weesperstraat is wat hem betreft een straat "die prima werkt" en waar je door moet kunnen rijden. "Om Amsterdam ook in de toekomst bereikbaar te houden, zullen we toe moeten naar een stad met meerdere kernen. Niet iedereen die hier in de toekomst komt wonen, zal naar het centrum gaan", redeneert hij.

Volgens D66-raadslid Elise Moeskops geven de resultaten van de knip juist een duidelijker beeld over hoe de stad leefbaar en bereikbaar moet blijven: "Wat we zien is dat er niet alleen op de Weesperstraat wat moet gebeuren, maar ook in de rest van de stad", reageert ze. Volgens het raadslid is nu tijd alle scenario’s voor de Weesperstraat uit te werken: "En dan doorpakken. Want met zeven ernstige verkeersongelukken per dag is er nog veel te doen". Op de Weesperstraat in beide richtingen één rijbaan maken, ook wel bekend als 'de knijp', heeft hierbij wat betreft Moeskops de voorkeur.

Minder verkeer, betere luchtkwaliteit

De proef op de verkeersader heeft wel voor minder verkeer gezorgd. Door de knip nam het autoverkeer in heel Amsterdam met drie procent af, wat gelijk staat aan 11.000 auto's. De doorstroming in de stad verbeterde met 2 procent. De knip leidde in het pilotgebied tot 14 procent betere luchtkwaliteit, maar in de straten op de omleidingsroute verslechterde de luchtkwaliteit met 9 procent. De bewoners van de Weesperstraat waren positief over de knip; mensen konden makkelijker oversteken en bijvoorbeeld met het raam open slapen. De leefbaarheid op de omleidingsroute verslechterde juist; bewoners hadden last van onbereikbaarheid, lawaai en stank.

Lering trekken Elisabeth IJmker, raadslid voor GroenLinks, zegt lering te willen trekken uit de evaluatie van de Weesperknip. Dat er geen 'harde' knip komt, betekent volgens haar niet dat de pilot is mislukt. "We kunnen hier een hoop van leren en dat was precies de bedoeling. Daar is het een pilot voor", aldus IJmker.

Dat mensen last hebben gehad van de pilot, was volgens IJmker onvermijdelijk: "Maar er wonen ook mensen aan de Weesperstraat die al twintig jaar wordt beloofd dat er wat aan het verkeer wordt gedaan", zegt ze. "Als we dit niet doen, zijn we straks verder verder van huis".