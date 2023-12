Weesperknip drukte stempel op Nicki's 2023: "Moest 10 minuten omrijden met m'n scootmobiel"

Nog een paar uur en dan zit 2023 er alweer op. Met Amsterdammers die bij AT5 in het nieuws zijn geweest, reflecteren we op het jaar en werpen we een blik op de toekomst. Vandaag doen we dat met Nicki Avoda, die aan de Weesperstraat woont en de gevolgen van de verkeersknip persoonlijk heeft ervaren.

Het jaar van de 71-jarige Nicki Avoda was 'chaotisch' en 'zwaar', zegt ze. Niet in de laatste plaats omdat ze last had van de afgesloten Weesperstraat. 12 juni werd de straat zes weken afgesloten voor autoverkeer. De gemeente wilde hieruit data verkrijgen om zo inzicht te krijgen in de effecten van het afsluiten van een straat.

Er zaten wat kinken in de kabel; zo gingen de slagbomen niet altijd open voor ambulances en mocht het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) er in de eerste instantie niet doorheen. Dat raakte Nicki, die handoperaties had en behandeld werd voor kanker in haar benen. "Ik gebruik het AOV als ik naar ziekenhuisafspraken ga. Nu moest ik tien minuten met mijn scootmobiel rijden voordat ik kon worden opgepikt en ook als ik terug naar huis moest. Doe dat maar eens als je net behandeld bent aan je handen of benen."

Wereldstad

Maar voor Nicki staat de knip in de Weesperstraat symbool voor meer wat er volgens haar 'fout' gaat in de Stopera. "De gemeente moet Amsterdam behandelen als stad. Het is een wereldstad waar de economie draait", zegt ze. "En ze moeten ook luisteren naar de bewoners."

"De Weesperknip speelde een grote rol bij hoe ik 2023 heb ervaren", vertelt Nicki verder. "Maar ook de oorlog in Israël... Dat jaagt me helemaal tot het eind." Ze steekt kaarsjes aan terwijl ze een Joods gebed doet. "Hiermee laat ik het licht schijnen over het nieuwe jaar. Amen."