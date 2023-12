Debat in Park Politiek over toekomst auto's: was knip Weesperstraat wel of geen succes?

Is de knip op de Weesperstraat een succes of niet, en hoe bewegen we ons door de stad in de toekomst? In AT5's Park Politiek gaan Farley Asruf (PvdA), Zeeger Ernsting (GroenLinks) en Rogier Havelaar (CDA) met elkaar in debat over de mobiliteit in Amsterdam.

AT5

Reikhalzend kijkt de Amsterdammer, maar zeker ook de politiek, uit naar begin volgend jaar wanneer de evaluatie van de knip op de Weesperstraat wordt gepubliceerd. Was de zesweekse afsluiting van één van de belangrijkste verkeersaders van Amsterdam wel of geen succes? Ernsting (GroenLinks) daar nu over: "Geen knip kan zeker ook nog de uitkomst zijn. Er waren drie scenario's: een harde knip zoals met de pilot is gedaan, of een zachte knip met bijvoorbeeld rekeningrijden of een wegversmalling (van een twee naar eenbaansweg, red). Die drie hangen nog steeds in de lucht en moeten afgewogen worden met de resultaten van de pilot." Bij één van de vele debatten dit jaar over de knip uitte raadslid Asruf namens de PvdA kritiek. Hij stelde zelfs dat, wat de grootste partij van de stad betreft, er in de toekomst geen grote verkeersexperimenten meer worden gehouden.

Quote "Het is een schoolvoorbeeld van hoe je het niet moet doen" Rogier Havelaar (CDA) over knip Weesperstraat

"Het is belangrijk om daar (bij die uitspraak, red.) een nuance bij te plaatsen. De uitvoering van zo'n pilot moet zo goed mogelijk gaan. We kunnen van het experiment op de Weesperstraat een paar lessen leren. Dat gaat met name over de nood- en hulpdiensten en de interne samenwerking bij de gemeente. Die communicatie moet echt op orde zijn. Daar is nog wel werk aan de winkel", aldus Asruf. Hij vervolgt: "Achteraf kunnen we wel zeggen dat het beter had gemoeten. We moeten integraal met elkaar kijken hoe de stad leefbaar en toegankelijk blijft."

De slagboom die deze zomer op de Weesperstraat stond - AT5

Rogier Havelaar, sinds eind september fractievoorzitter van het CDA, vindt dat er grote fouten zijn gemaakt door de stad tijdens de knip. "Het is een schoolvoorbeeld van hoe je het niet moet doen. Los van de politieke mening over knips denk ik dat je niet op deze manier met een stad moet gaan experimenteren. Zonder heldere criteria vooraf, zonder dat je weet wat je onderzoekt En als je dan na afloop zegt: we zijn de 'witte kolom', zoals de verloskundigen, vergeten. Dan vind ik dat een onzorgvuldige overheid. Je vraagt zoveel van Amsterdammers, die in bijvoorbeeld de file staan. Dan sla je de plank zo erg mis en het kost je zo veel draagvlak." Bekijk hieronder de hele uitzending van Park Politiek waarin Asruf, Ernsting en Havelaar ook met elkaar in discussie gaan over de aankondigde demonstratie van Extinction Rebellion op de A10, de nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op veel wegen in de stad en hun visie geven over de mobiliteit van de toekomst.

