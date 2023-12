Wethouder Scholtes overweegt vergaande stappen in strijd tegen fastfood

Als het aan wethouder Alexander Scholtes (Publieke Gezondheid) ligt, worden fastfoodrestaurants geweerd in bepaalde buurten en wijken. Dat zegt hij in AT5's Park Politiek. Volgens de wethouder zijn er wijken in de stad waar er niet genoeg gezonde opties zijn. Scholtes zou dat met een nieuwe wet graag willen verbeteren en doet ook onderzoek naar de juridische mogelijkheden daarvoor.

AT5

Scholtes wil ongezonde keuzes niet verbieden en noemt de keuzevrijheid van mensen 'een groot goed'. Hij ziet in sommige buurten echter wel een probleem. "Het is geen echte keuzevrijheid als in jouw buurt 80 procent van het voedselaanbod ongezond is." Gezondheid geen afweging nog Daarom zou de wethouder voor buurten waar dit het geval is een verbod op fastfoodrestaurants willen, met een regeling zoals een groot aantal straten in het centrum ook kent voor toeristenwinkels. Alleen kan dat met de huidige regelgeving nog niet. "We kunnen in de ruimtelijke ordening sturen op geuroverlast, lawaai en drukte. Gezondheid is officieel geen afweging, maar ik wil graag dat het een afweging kan zijn."

Quote "Amsterdam heeft ook keuzes gemaakt die meer economisch gericht waren" Alexander Scholtes - wethouder Zorg

Volgens Scholtes ligt het probleem niet alleen bij Den Haag dat de regelgeving nog niet zo ver is. "Het is ook zo dat bij gemeenten de gezondheid nog niet genoeg aandacht krijgt. Ook Amsterdam heeft in het verleden keuzes gemaakt die meer economisch gericht waren, dan op gezondheid. Gezondheid krijgt nog lang niet genoeg aandacht." Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) heeft wel aangekondigd dat gemeentes meer instrumenten krijgen om te sturen op gezond eten, maar die zijn er nog niet op het moment. "Ik ga heel hard met Den Haag aan de slag om dat voor elkaar te krijgen. Ondertussen kijken wij als gemeente wat we toch zelf kunnen doen met een nieuwe omgevingswet." Nieuwe wet In die nieuwe omgevingswet wil de wethouder graag snackbars in de omgeving van scholen, of in straten waar voornamelijk ongezond voedsel is, kunnen weren. "We zijn al met andere gemeentes aan het onderzoeken wat mogelijk is en ik hoop daar op korte termijn mee aan de slag te kunnen. We moeten daarbij lef gaan tonen." Als het aan Scholtes ligt moet het voedselaanbod in buurten voor de helft bestaan uit gezonde opties en voor de andere helft uit ongezond. "Keuzevrijheid blijft ook belangrijk."

Bekijk hieronder de hele uitzending van AT5's Park Politiek, waarin wethouder Scholtes ook ingaat op de kansen en bedreigingen van kunstmatige intelligentie én antwoord geeft op de vraag: hoever mag je gaan als overheid om een gezonde levensstijl af te dwingen?

AT5