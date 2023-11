Hulpdiensten trokken vaker aan de bel over knip Weesperstraat, meer incidenten bekend

De medewerker had verwacht dat dit al opgelost zou worden. "Het voertuig is gewoon herkenbaar als hulpverleningsvoertuig dus dat zou het probleem niet moeten zijn, zij hebben een sensor ingebouwd via de brandweer die kennelijk de slagbomen niet activeert maar daarvoor hebben we volgens mij de verkeersregelaars bij de afsluitingen staan die niet in discussie moeten gaan met de bestuurder van het voertuig over wel of geen toegang maar gewoon de afsluiting moeten openen."

"Ik wil je graag even op de hoogte stellen van de(zorgwekkende) signalen die mij bereiken. De gehele witte kolom begint overdwars te gaan. Denk dan aan HAP auto's, verloskundigen, veilig thuis medewerkers, GGD artsen, mijn collega's. Deze hele tak van zorgverlening loopt aan tegen het feit dat sommige delen rond de knip vrijwel niet of te laat bereikbaar zijn maar ook worden de auto's geweigerd die wel hun zorgtaken moeten doen maar niet in een herkenbare auto rijden ondanks dat ze b.v. een aesculaap van hun beroepsgroep achter het raam hebben. De (schouw)artsen van de GGD rijden in een dienstauto die wel herkenbaar is en moeten op verzoek van politie en/of justitie voor b.v. een bloedproef binnen een halfuur ter plaatse komen of een niet natuurlijke dood onderzoeken. Kortom, in de uitvoering begint de pilot zorgwekkende bijverschijnselen te vertonen, in dat licht en omdat het verkrijgen en plakken van de stickers een lange doorlooptijd heeft heb ik afgelopen vrijdag geëscaleerd naar mijn MT en is o.a. de DPG op de hoogte gesteld. Inmiddels is er, mede door ingrijpen van, een iets snellere procedure opgestart om de stickers te verkrijgen maar ideaal is het allemaal niet."

Een ambtenaar van het zogeheten Ingenieursbureau Amsterdam antwoordde dat hij blij was dat de medewerker de kwestie had 'geëscaleerd naar het managementteam en dat de Directie Publieke Gezondheid (DPG) op de hoogte is gesteld'. Volgens hem was dat 'een belangrijke stap om de urgentie van de situatie te benadrukken en de nodige maatregelen te nemen'.

Van der Horst schreef later op dat de informatie 'niet eerder' met haar was gedeeld . Uit de vandaag gepubliceerde stukken blijkt dus dat ambtenaren wel op de hoogte waren. De wethouder laat vandaag via haar woordvoerder weten dat de ambtenaren de signalen niet aan haar hebben doorgegeven en dat die zijn blijven hangen in de organisatie. "Dat is niet goed geweest."

Reactie woordvoerder wethouder Melanie van der Horst (Verkeer)

"We zijn nu bezig met de evaluatie van de pilot Weesperstraat. Deze evaluatie, waarin ook de bevindingen en aanbevelingen van de nood- en hulpdiensten is meegenomen, volgt later deze maand. Al tijdens de pilot kwamen we erachter dat de samenwerking met de nood- en hulpdiensten niet meteen goed liep. Toen bleek dat er geen gedeeld beeld was over welke informatie gemeld moest worden en ook niet alle informatie over meldingen en incidenten volgens de vooraf afgesproken structuur naar boven kwam, hebben we ervoor gezorgd dat de informatie dagelijks werd opgehaald en geverifieerd. Sinds de pilot hebben we veel geleerd en hebben we de samenwerking met de nood- en hulpdiensten veel beter georganiseerd. Ook zijn we nu op een breder niveau in gesprek over de zorgen die er leven over de bereikbaarheid van onze steeds drukker wordende stad, zodat we de bereikbaarheid voor de hulpverlening in de toekomst kunnen verbeteren.

Veel meldingen die binnenkwamen werden door het projectteam meteen opgepakt of opgelost en daardoor niet als meldenswaardig incident gezien. De meldingen kwamen dus niet op bestuurlijk niveau terecht en dat is niet goed geweest. Toen we dat in de gaten kregen, hebben we dat proces direct strak getrokken en is de afstemming met de nood- en hulpdiensten ook op bestuurlijk niveau georganiseerd."