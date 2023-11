Bewakingsdienst politie trok meerdere keren aan de bel over palenplan

De dienst Bewaken en Beveiligen van de politie heeft verschillende keren bij het stadsdeel aangegeven zorgen te hebben over het palenplan. Dat gebeurde ook al tijdens de voorbereiding, zo bleek vanmiddag tijdens een commissievergadering in de Stopera.

Het vanwege de hinder voor hulpdiensten opgeschorte palenplan werd op verzoek van VVD-raadslid Daan Wijnants besproken. Hij vond dat er sprake was geweest van 'tunnelvisie' bij het stadsdeel, omdat de oppositie vooraf al had gewaarschuwd voor de problemen voor hulpdiensten.

Quote "Zo'n experiment, als dat dan mislukt, dan creëer je wat je niet wilt, namelijk weerstand" Farley Asruf, PvdA

Coalitieraadsleden waren ook kritisch. PvdA-raadslid Farley Asruf vond dat het palenplan het draagvlak voor maatregelen om de stad autoluw te maken ondermijnd heeft. "Zo'n experiment, als dat dan mislukt, dan creëer je wat je niet wilt, namelijk weerstand." Elise Moeskops (D66) zei dat er een discrepantie was tussen 'wat de bestuurlijke partners zeggen en de praktijk op de weg blijkt te zijn', waarmee ze doelde op de leidinggevenden bij de hulpdiensten en de hulpverleners zelf. "Dat is wel een probleem." Routes Stadsdeelbestuurder Micha Mos blikte op verzoek van Wijnants op de voorbereiding terug. Hij vertelde dat er tussen 9 maart en 20 september negen overleggen met 'bereikbaarheidscoördinatoren' van politie, ambulance en brandweer hebben plaatsgevonden en dat er daarnaast nog aanvullend contact was. In mei werd bijvoorbeeld gesproken over de routes die met en zonder palenplan mogelijk waren. De dienst Bewaken en Beveiligen van de politie gaf op 17 augustus aan zorgen te hebben, daarna is er volgens Mos contact geweest met de verkeerspolitie. Op 19 oktober gaf de dienst aan dat 'slechts enkele van de routes begaanbaar waren'. Op 25 oktober kwam er nog een 'zorgelijk signaal' van de dienst Bewaken en Beveiligen, die meer overrijdbare palen wilde.

AT5

De stadsdeelbestuurder vertelde dat er ook was gesproken over een reanimatie op de Herengracht op maandag 23 oktober. De brandweer en eerste ambulance waren op tijd ter plaatse. De tweede ambulance kwam door een groot aantal andere reanimaties helemaal vanaf het AMC, maar bereikte het pand wel, zo is ook te zien op beelden die AT5 ontving. Het mobiel medisch team dat per auto kwam stond wel voor de paaltjes stil. "Die had geen kennis genomen van de intranetmelding over de optimale route en stond daarom ter hoogte van Herengracht 3 stil en ging te voet verder", zei Mos. De stadsdeelbestuurder omschreef de reanimatie als een 'ingrijpend incident', waarbij de hulpverleners achteraf wel concludeerden dat het palenplan 'geen factor' was bij de wijze waarop ze daar hebben opgetreden.

Quote "De conclusie was, zowel op de werkvloer als bij ons, het kan, maar de druk op het gebied is ook heel groot" Micha Mos, stadsdeelbestuurder centrum

De politie liet daarnaast op 24 oktober weten dat agenten die op een noodsignaal van een collega reageerden last hadden gehad van de palen. De agenten moesten te hulp schieten vanwege een verdachte die zich verzette. Verder zei de politie ook dat agenten van het lokale team 'last hadden met het doorrijden van het gebied', doordat er bijvoorbeeld een touringcar zich vastreed, er 'extra inzet in de buurt was vanwege het opsporen van een verdachte' (mogelijk moordverdachte Bretly D., red.) en dat 'teams uit andere wijken moesten wennen aan de situatie'. Op donderdag 26 oktober kwam Mos na het gesprek met hulpdiensten op straat en een telefoongesprek met wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) wel tot de conclusie dat het plan gestopt moest worden. "We hebben uitgebreid gezeten, oorspronkelijk met de brandweer en daarna uitgebreid met de ambulancedienst en politie. De conclusie was daarna, zowel de werkvloer als bij ons, het kan, maar de druk op het gebied is ook heel groot." Verschillende ervaringen Mos dacht nog aan meer overrijdbare palen, maar vond het uiteindelijk beter dat het 'gesprek in rust wordt gevoerd'. Hij vond wel dat hij een goed beeld van de zorgen had gehad. "Mensen die op straat stress beleven van de adrenaline die ze hebben omdat ze levensreddend bezig zijn en mensen die strategisch hebben uitgezoomd hebben twee verschillende ervaringen, maar het zijn niet twee verschillende werkelijkheden." Mos kon nog niet zeggen hoeveel het experiment gekost heeft.