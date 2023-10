Palenplan per direct opgeschort vanwege hinder voor hulpdiensten

Het palenplan op en rond de Brouwersgracht in stadsdeel Centrum wordt voorlopig opgeschort. Dat laten stadsdeelbestuurder Micha Mos en wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) zojuist weten in een brief aan gemeenteraadsleden.

De komende tijd wil de gemeente verder in overleg met de nood- en hulpdiensten 'om te kijken hoe het palenplan met de juiste instrumenten wel uitgevoerd kan worden op een voor iedereen goed werkbare manier'. Mos en Van der Horst schrijven dat ze de gemeenteraadsleden opnieuw informeren 'zodra er zicht is op een herstart'.

Volgens de twee is de hinder voor hulpdiensten groter dan verwacht. "Vanochtend is ook samen met de brandweer, politie en ambulancedienst gekeken in het projectgebied welke problemen er zijn. Daarna hebben wij gezamenlijk besloten om het palenplan per direct op te schorten."

Afgelopen maandag trok een aantal omwonenden aan de bel omdat ze zelf zeiden dat hulpdiensten langer onderweg waren naar een reanimatie die dag op de Herengracht. Een woordvoerder van de brandweer liet toen aan AT5 weten dat de streeftijd wel gehaald was en ook een woordvoerder van de ambulancedienst zei dat de ambulances er op tijd waren. In de brief wordt geen specifiek incident genoemd, dus het is onduidelijk of deze melding een rol heeft gespeeld bij de beslissing om het plan voorlopig te stoppen.

Op de eerste dag van de proef spraken brandweerlieden al hun onvrede uit over de tijd die het kostte om de paaltjes weg te halen. Ze zeiden dat het tien minuten kostte. Wethouder Melanie van der Horst zei daarna tijdens een commissievergadering in de Stopera dat het proces met de brandweer nog eens geoefend zou worden .

Volgens de stadsdeelbestuurder en de wethouder is deze zomer uit de proef met de knip op de Weesperstraat gebleken dat nood- en hulpdiensten zorgen hebben over de bereikbaarheid van de stad. Daarom is besloten dat 'de afstemming tussen de nood- en hulpdiensten en de gemeente op het gebied van bereikbaarheid beter kan en moet'. "Dit wordt nu verder geëvalueerd, uitgewerkt en omgezet naar reguliere processen om dit in de toekomst beter met elkaar te regelen."

VVD-raadslid Daan Wijnants had dinsdag via Twitter al aangekondigd dat hij een debat wilde 'om het palenplan zo snel mogelijk te stoppen'. Hij schrijft vanavond dat hij het 'ontluisterend' vindt dat het zo ver moest komen en dat hij nog steeds een debat wil .

Zo verliep het palenplan

De proef werd in maart van dit jaar aangekondigd. Het was de bedoeling om het voor automobilisten een jaar lang niet meer mogelijk te maken om binnen de westelijke grachtengordel van de ene naar de andere buurt te rijden. Verwacht werd dat de drukte tussen de 15 en 25 procent af zou nemen.

In september werden er al gaten in de weg gemaakt voor de paaltjes, die op 16 oktober de grond in zouden gaan. Of die datum gehaald zou worden was nog even onduidelijk, omdat er (vermoedelijk door een tegenstander van het plan) purschuim in de gaten was gespoten. Toch zorgde dat niet voor vertraging.

Op de eerste dag leidden de paaltjes tot veel irritatie bij automobilisten, taxichauffeurs en een deel van de omwonenden. Een ander deel van de buurt was juist blij met het plan, die bewoners vonden het door het autoverkeer te druk in hun buurt en hadden vaak zelf geen auto.

In de eerste week bleek dat er regelmatig paaltjes verdwenen waren en in de tweede week werden er door buurtbewoners zorgen geuit over de gevolgen voor hulpdiensten. Nadat de gemeente samen met hulpverleners het gebied in ging, is vandaag dus besloten om de proef voorlopig te stoppen.