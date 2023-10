Gaten voor palen om auto's in binnenstad te weren vol purschuim, actie van saboteur?

Een petitie tegen het zogeheten palenplan is inmiddels al rond de 650 keer ondertekenend. Toch zijn er ook bewoners die het volspuiten van de gaten met purschuim te ver vinden gaan. "Ik vind het niet zo constructief, want het moet eruit gepeuterd worden, het kost alleen de gemeenschap maar geld", stelt een van hen.

"Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen zich er heel erg aan storen. Er wordt niet over nagedacht", vindt een buurtbewoner. Een ondernemer die vreest voor problemen met zijn vervoer: "Saboteren vind ik altijd een beetje extreem. Maar ik vind het niet erg als dit de boel een beetje rekt zeg maar."

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum zegt op de hoogte te zijn en niet te weten wie het gedaan heeft. Het is in ieder geval niet in opdracht van de gemeente gebeurd en die is dan ook van plan om het purschuim weer weg te halen voordat de paaltjes in de grond gaan.

De palen zullen al het verkeer tegenhouden. De gemeente liet eerder wel weten dat het gebied voor bestemmingsverkeer bereikbaar blijft, al moet dat verkeer daar wel voor omrijden. In principe rijden hulpdiensten ook om, al zijn sommige paaltjes overrijdbaar als dat nodig is.