Palen tegen sluipverkeer in westelijke grachtengordel moeten er vanaf oktober komen

Het palenplan werd in maart al door stadsdeel Centrum aangekondigd. De palen moeten de sluiproutes die nu in het gebied zijn ontstaan aan banden leggen. Veel autoverkeer zoekt op dit moment via de grachten een snellere route dan hoofdroutes als de Nieuwezijds Voorburgwal en Marnixstraat, die daarvoor bestemd zijn.

Tijdelijk

In juli besloot het stadsdeel het plan in de vorm van een proef van maximaal een jaar uit te voeren. Voorlopig gaat het dus om een tijdelijke maatregel. In de tijd dat de palen er staan, wordt onderzocht hoe het verkeer in de stad op de aanpassingen reageert en wat de effecten voor de leefbaarheid in de omgeving zijn.

"Tijdens de pilot vragen we buurtbewoners naar hun ervaringen", aldus de gemeentewoordvoerder. "We verspreiden hiervoor tweetalige flyers en er is elke maand een digitaal en een fysiek spreekuur. Ook worden buurtgenoten uitgenodigd om deel te nemen aan een panel waar iedereen ervaringen kan delen."

'Strategisch'

De palen worden geplaatst op bruggen over de Brouwersgracht, Blauwburgwal en Prinsengracht. Volgens het stadsdeel zijn het 'strategische' plekken die verkeersoverlast in de westelijke grachtengordel, de noordelijke Jordaan en Haarlemmerbuurt moeten tegengaan. Bestemmingsverkeer kan nog wel de buurten in- en uitrijden.