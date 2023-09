video nl Eerste gaten voor palenplan tegen sluipverkeer, buurt is verdeeld: "Was witheet toen ik het zag"

Op de Brouwersgracht zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het 'palenplan' van stadsdeel Centrum. Bij de bruggen over de gracht zijn aan beide kanten gaten in het wegdek gemaakt waar volgende maand paaltjes ingezet zullen worden. Bedoeling is dat hiermee het sluipverkeer wordt tegengegaan. Buurtbewoners zijn verdeeld over het plan.

"Ik was echt witheet toen ik vanmorgen zag." De buurtbewoner heeft het over de gaten aan beide kanten van brug 148 - in de volksmond aangeduid als de Dommersbrug. Ze vindt het helemaal niets dat er paaltjes komen. "Een drama vind ik het. Omdat ik me daardoor zo ingesloten voel. Je vrijheid gaat eraan." Een bewoner van de Palmgracht denkt er hetzelfde over. "Normaal kan ik de Jordaan alleen via sluiproutes uit. Dat wordt nu nog moeilijker met die paaltjes."

Een gat voor een paal bij brug 148 - AT5

De palen worden geplaatst bij bruggen over de Brouwersgracht, Blauwburgwal en Prinsengracht. Volgens het stadsdeel zijn het 'strategische' plekken die verkeersoverlast in de westelijke grachtengordel, de noordelijke Jordaan en Haarlemmerbuurt moeten tegengaan. Bewoners van de Brouwersgracht, de Palmgracht en omliggende straten hebben een gezamenlijke buurtapp. In die app zitten zowel voor- als tegenstanders. Een vader die komt aanfietsen is blij dat de paaltjes er komen. "Ik heb jonge kinderen en die spelen graag buiten. En het is toch vaak druk met rondrijdend verkeer op zoek naar parkeerplekken. Ik denk dat het mooi is om de Jordaan Noord autoluw te maken op deze manier." Proef De paaltjes komen er maximaal een jaar te staan. Het gaat om een proef, waarbij het stadsdeel wil onderzoeken hoe het verkeer in de stad op de aanpassingen reageert en wat de effecten voor de leefbaarheid in de omgeving zijn.