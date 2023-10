Na petitie en purschuim nu paaltjes weggehaald: "Ik denk dat ze daar in het water liggen"

Sinds maandag staan er op tien plekken in de Jordaan en de Westelijke Grachtengordel paaltjes, om sluipverkeer tegen te gaan. Een petitie tegen het palenplan van de gemeente werd al bijna 1000 keer ondertekend, er werd purschuim in de gaten voor de paaltjes gespoten en gisteravond lagen meerdere paaltjes ineens op de stoep, en konden auto's er gewoon weer langs.

Op één plek staan nog steeds geen paaltjes, bij de Binnen Oranjestraat is dat. Eén van de drie stond er maandag nog, zoals hier te zien is, maar: "Die is er door een vrachtwagen uitgeramd, die kon de bocht niet maken", zegt buurtbewoner Frans Heijn. De andere twee zijn weggehaald door de gemeente omdat de Binnen Oranjestraat dicht is, maar dat is nog niet voor iedereen genoeg. "Waar het om gaat is: worden ze nu permanent weggehaald? Het hele plan moet geschrapt worden. Het is onzin", aldus een buurtbewoner.

De gemeente laat weten dat het de paaltjes gisteravond niet zelf heeft weggehaald. Wie dat wel heeft gedaan is onduidelijk. Maar nu staan ze er dus weer en daarmee is ook de irritatie van de laatste dagen weer terug. "Moet je eens kijken wat er gebeurt", zegt een vrouw die naar een lange rij auto's wijst. "Nee, dit gaat te ver."

Vanochtend vroeg waren veel van de gaten op de Papiermolensluis en de Lekkeresluis nog steeds leeg, maar de paaltjes waren inmiddels verdwenen. Wat ermee gebeurd is? "Ik denk dat ze daar in het water liggen", zegt een vrouw die voorbij fietst. "Nee, ik heb het niet gedaan. Ik heb wel gedacht: ik ga ze dichtstorten. Maar dat is alleen maar traineren en dat helpt toch niet." Later op de ochtend had de gemeente weer nieuwe paaltjes neergezet.

Het palenplan is een proef van een jaar. De situatie wordt door de gemeente gemonitord en geëvalueerd. Over de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten wordt het stadsbestuur elke drie maanden geïnformeerd. Na het experiment wordt bekeken of in de toekomst een systeem met verzinkbare palen of met camera’s mogelijk is.

Hulpdiensten

Vandaag zei wethouder Van der Horst (Verkeer) in de Stopera dat brandweermensen gaan oefenen met het weghalen van de paaltjes, zodat ze minder vertraging ondervinden. Dit omdat brandweermannen tien minuten bezig zouden zijn geweest met het verwijderen van de paaltjes.

Van der Horst zei dat ze 'veel begrip' had voor de brandweerlieden en de frustratie begreep. Tegelijkertijd benadrukte ze dat het geen spoedrit was, maar een routinerit. Ook zou de brandweer aangeven geen probleem te zien. "Wat we wel gaan doen, is nog eens kijken en samen de hele procedure gaan oefenen. Dat het qua proces goed gaat", zei Van der Horst.