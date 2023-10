Wethouder Van der Horst: brandweer gaat oefenen met weghalen paaltjes

Om te zorgen dat brandweermensen minder vertraging ondervinden door het palenplan in de westelijke grachtengordel, zullen ze gaan oefenen met het weghalen van de paaltjes. Dat zei wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) vanmiddag in de Stopera.

Van der Horst zei dat ze 'veel begrip' had voor de brandweerlieden en de frustratie begreep. Tegelijkertijd benadrukte ze dat het geen spoedrit was, maar een routinerit. Ook zou de brandweer aangeven geen probleem te zien. "Wat we wel gaan doen, is nog eens kijken en samen de hele procedure gaan oefenen. Dat het qua proces goed gaat", zei Van der Horst.

De wethouder kon ook niet bevestigen dat het daadwerkelijk tien minuten duurde. "Er was geen spoed, dus het is ook maar zeer de vraag of er gepoogd is de paaltjes er zo snel mogelijk uit te halen." Ze zei dat de brandweer op andere plekken ook soms paaltjes weg moet halen. Dat zijn overigens paaltjes met een andere, universele, sleutel. De paaltjes in het palenplan schijnen een nieuwe, eigen sleutel te hebben.