Opluchting bij hulpdiensten na stopzetten Palenplan: "Zorg over tijdverlies was groot"

Bij de brandweer, ambulancedienst en politie wordt opgelucht ademgehaald nu het Palenplan in het centrum voorlopig is stopgezet. Bij de hulpdiensten was er de angst dat het telkens moeten weghalen van de paaltjes in een noodsituatie zou zorgen voor een te groot tijdverlies.

Als de hulpdiensten langs de palen wilden, moesten ze met een klein sleuteltje stuk voor stuk worden weggehaald en weer worden teruggeplaatst. Een tijdrovende klus. "Wij zijn blij dat deze zorgen en ervaringen zeer serieus worden genomen en de pilot direct is opgeschort", aldus een woordvoerder van de brandweer. "We kunnen nu samen kijken op welke wijze de pilot een vervolg kan krijgen."

In dat gesprek brachten brandweerlieden naar voren dat de zorgen bij hen groot waren over het extra tijdverlies. In navolging daarvan besloot het stadsdeel om de proef voor nu te stoppen .

De hulpdiensten spraken gisteren met stadsdeelbestuurder Micha Mos over de pilot. "Collega's die dagelijks in het gebied op straat werken konden hun ervaringen kwijt en daar werd goed naar geluisterd", reageert een woordvoerder van de brandweer over het gesprek.

Een woordvoerder van de ambulancedienst noemt het 'fijn' dat de paaltjes weg zijn gehaald. "Het betekent voor de ambulancechauffeurs dat ze minder vaak een andere route moeten kiezen, of de of paaltjes moeten loshalen op de weg." Wel laat de woordvoerder weten dat de medewerkers 'niet dusdanig last van de palen hebben gehad dat de zorgverlening in het geding is gekomen'.

Volgens de woordvoerder was er, naast de angst dat ze ergens niet op tijd konden komen, ook de vrees dat agenten vast zouden staan in het verkeer. "We merkten dat het overige verkeer ontzettend vastliep. Als het verkeer vastloopt kunnen wij daar ook zeker vast in komen te zitten, en daardoor niet op tijd komen bij een incident."

In de anderhalve week dat de palen op de bruggen in het centrum stonden, ondervonden politieagenten er ook last van. "Agenten konden tijdens een 112-gerelateerd incident dankzij de palen niet op de plek komen waar ze moesten zijn", zo laat een woordvoerder weten. "Het is een feit dat het natuurlijk niet handig is als wij ergens niet kunnen komen."

Zo verliep het palenplan

De proef werd in maart van dit jaar aangekondigd. Het was de bedoeling om het voor automobilisten een jaar lang niet meer mogelijk te maken om binnen de westelijke grachtengordel van de ene naar de andere buurt te rijden. Verwacht werd dat de drukte tussen de 15 en 25 procent af zou nemen.

In september werden er al gaten in de weg gemaakt voor de paaltjes, die op 16 oktober de grond in zouden gaan. Of die datum gehaald zou worden was nog even onduidelijk, omdat er (vermoedelijk door een tegenstander van het plan) purschuim in de gaten was gespoten. Toch zorgde dat niet voor vertraging.

Op de eerste dag leidden de paaltjes tot veel irritatie bij automobilisten, taxichauffeurs en een deel van de omwonenden. Een ander deel van de buurt was juist blij met het plan, die bewoners vonden het door het autoverkeer te druk in hun buurt en hadden vaak zelf geen auto.

In de eerste week bleek dat er regelmatig paaltjes verdwenen waren en in de tweede week werden er door buurtbewoners zorgen geuit over de gevolgen voor hulpdiensten. Nadat de gemeente samen met hulpverleners het gebied in ging, is gisteren dus besloten om de proef voorlopig te stoppen.