Bijna zestig populieren dreigen 'onnodig' te sneuvelen in Weesp voor herinrichting

Door een herinrichting van de Korte Muiderweg in Weesp moeten 57 populieren worden gekapt, zo blijkt uit het ontwerp dat nu op tafel ligt. Maar als het aan de bewoners van de wijk ernaast ligt, blijven die bomen gewoon leven. Een petitie tegen de kap is 1900 keer ondertekend en bewoners zijn met alternatieve plannen gekomen. "Het is helemaal niet zo moeilijk, je moet het alleen wíllen."

Jammer, maar vooral onnodig. Dat vindt actiegroep 'Behoud Bomen Muiderweg' van de plannen om 57 populieren te kappen. De kapvergunning is al aangevraagd, maar Sara Oomen, Mark Postma en Niek Roozen, die allemaal in de buurt van de bomen wonen, hebben vier alternatieven aangedragen bij de gemeente en de projectontwikkelaar, waarvan er één potentie heeft om werkelijkheid te worden.

Veiliger of juist gevaarlijk?

Het plan van projectontwikkelaar GEM Bloemendalerpolder is om de fietspaden die nu aan beide kanten van de weg liggen, te vervangen door één fietspad waar het verkeer in beide richtingen overheen kan. Dat fietspad, met een voetpad ernaast, zou komen aan de kant van de weg waar nu de populieren staan. Het zou ervoor zorgen dat er minder fietsers oversteken over de Korte Muiderweg en zou dus veiliger zijn.

"Dat argument klopt niet", vindt Oomen. "Als je van de wijk naast de weg, Weespersluis, of Muiden naar Weesp-centrum moet, dan moet je altijd een keer oversteken." Daarnaast is er volgens de bewoners nu vier meter aan fietspad in totaal. Als het plan van de projectontwikkelaar doorgaat, wordt daar 3,5 meter van gemaakt. "Dan krijg je twee richtingen tegen elkaar in, terwijl fietsen tegenwoordig hard kunnen gaan. Dat vind ik juist gevaarlijk."

Nieuw plan

Volgens Postma is hun plan heel simpel. Er verandert bijna niets in hun ontwerp, behalve dat de fietspaden worden verbreed én er een wandelpad aan de andere kant van de bomen komt, waar nu een stuk ongebruikte berm ligt. "Dat komt de veiligheid van de voetganger ten goede, want nu is het fietspad en voetpad één pad."