Kap van 85 bomen voor woningen jongeren en statushouders in Noord mag doorgaan

Volgens de bewoners is het te vroeg om de bomen te kappen. Het zou door meerdere bezwaarprocedures namelijk nog maar de vraag zijn of de woningen er wel komen. Ook zouden de bomen essentieel zijn voor de leefbaarheid en het groene karakter van de omgeving. De gemeente, die de kapvergunning verleend heeft, zou te weinig rekening hebben gehouden met de belangen van de omwonenden die uitkijken op de bomen.

Modulaire woningen

Tijdens de zitting liet de gemeente weten dat de financiering voor de sanering van de grond en de bouw van de woningen al bijna rond is. Ook voert een ecoloog nog een controle uit. Het gaat om zogeheten modulaire woningen, die ergens anders worden opgebouwd. Het is de bedoeling dat de woningen eind 2023 of begin 2024 door woningcorporatie Ymere naast de Appelweg neergezet worden.

"Gelet op het voorgaande vindt de voorzieningenrechter dat er geen onzekerheid bestaat over de sanering of de realisatie van de woningen", staat in het vonnis. Ook heeft de bezwaarschriftencommissie van de gemeente een belangenafweging gemaakt. De commissie wees erop dat dit stuk grond in het verleden is vervuild door industrie en daarom gesaneerd moet worden en dat de gemeente al langere tijd de bestemming van de grond om wil zetten van industrie naar wonen.