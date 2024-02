Verdichten van bestaande wijken als oplossing woningnood: "Kwart meer woningen mogelijk"

Uit nieuw onderzoek van architectenbureau KAW blijkt dat er door heel het land veel ongebruikte ruimte is, die beschikbaar kan worden gesteld voor woningen. Ook in Amsterdam en dat is hard nodig. Afgelopen dinsdag meldde wethouder woningbouw Van Dantzig namelijk nog dat er in 2023 met de bouw van 2500 minder woningen is gestart dan gehoopt.

Volgens onderzoeker Reimar Von Meding is 'verdichten' dé manier om van de woningnood af te komen. Verdichten houdt in dat er in bestaande wijken woningen worden toegevoegd. Door onder andere ongebruikte ruimte in te zetten voor huizen. Vooral in naoorlogse wijken ziet hij veel potentie. "In dat soort wijken is een toename van 25 procent meer woningen mogelijk." Juist deze wijken zijn geschikt om aan het pakken, volgens Von Meding. "Dit zijn de wijken die aan vernieuwing toe zijn. Ze moeten duurzamer gemaakt worden, de leefbaarheid moet beter en de bewonersaantallen moeten omhoog." Daarnaast zijn de bewonersaantallen in dit type wijk met 40 procent gekrompen door gebrek aan woningen, legt Von Meding uit. Dat komt onder andere door steeds kleiner wordende huishoudens. "Waar er vroeger nog gemiddeld 3,5 personen per huishouden woonden, zijn dat er nu nog maar 2."

Voorbeelden van wijken die volgens Von Meding goed aangepakt kunnen worden, zijn Buitenveldert en Duivendrecht. "Daar zijn ontzettend veel opslagboxen en parkeerplaatsen die niet nodig zijn (zie illustratie). Maak daar huizen van." Volgens Von Meding is Nieuw-West een goed voorbeeld van dat het in de praktijk daadwerkelijk kan. "'Daar is een toename van 25 procent meer woningen al gerealiseerd."

De onderzoeker merkt dat er steeds meer interesse is in dit soort projecten. Maar er moet veel intensiever op dit onderwerp gestuurd worden, benadrukt hij. "Er moeten echt plannen komen. Amsterdam is een van de steden waarbij de woningnood veel harder groeit dan in de rest van Nederland." Al kan het proces van plan tot realiteit echter wel enige tijd duren. "Zeker tien jaar, door alle procedures."

Indira van 't Klooster van Arcam vindt het 'verdichten' van wijk een inspirerend idee. "Op papier is er weinig tegen in te brengen en als het lukt levert het veel winst voor de stad." Maar ze benadrukt dat het niet altijd zo makkelijk is, als dat het soms lijkt. ""Het kan enorm gecompliceerd zijn en het is meestal niet sneller of goedkoper", vertelt ze. "Je kunt bijvoorbeeld niet elke pleintje vol zetten en bewoners in de buurt moeten ook het nut ervan in zien. Ook is niet goedkoper."

Maar er zijn ook voorbeelden, waar het wel is gelukt. Zoals bij de Burmandwarsstraat. "Slopen en vervangen met nieuwbouw bleek daar bouwkundig de beste optie te zijn, maar niet voor de bewoners, die hun hypotheek en woning zouden verliezen. Er is gekozen voor het alternatief, waarin een extra verdieping met woningen genoeg geld zou opleveren om de rest van het gebouw op te knappen."