Parkeerplekken maken plaats voor fietsnietjes in De Pijp: "We hopen dat ze weer opzouten"

In de Gerard Doustraat zijn gisteren maar liefst veertig spiksplinternieuwe fietsnietjes geplaatst. Goed nieuws voor fietsers, maar ondernemers en autobezitters hebben er geen goed woord voor over. De fietsnietjes gaan namelijk ten koste van parkeerplekken voor de auto.

"Het is verschrikkelijk", reageert een man die de nietjes aanschouwt. "Onze klanten kunnen niet meer parkeren, en ook wijzelf niet", vertelt een ondernemer in de straat. "Het is gewoon absurd. Als ze nou gewoon een klein stukje doen, prima, maar het is eerst een plantsoen en nu deze hele rits."

Door het opheffen van de parkeerplekken voor auto's wordt volgens autobezitters ondoenlijk om nog te parkeren in de buurt. "Ik ben soms wel vijf rondjes aan het rijden voor een plekkie", aldus een van hen. "Ik moet mijn spullen 's ochtends meenemen en m'n bus is te groot voor de parkeergarage."

Een van hen schat dat er zeker vijftien parkeerplekken zijn opgeofferd in de straat. "We hopen eigenlijk dat ze weer opzouten."