Toename daklozen en viezigheid op Oosterdokseiland: "Paar keer drol naast m'n scooter"

Het aantal mensen dat in de stad buiten slaapt neemt de laatste maanden toe, en dat is onder meer te merken op en rond het Oosterdokseiland nabij het Centraal Station. In de nachtelijke uren liggen daar daklozen, soms in groepjes, op straat te slapen. In het gebied liggen matrassen, dekens, maar ook ontlasting op straat.

Die viezigheid wordt goed duidelijk als AT5 een ronde maakt door het gebied. Er liggen drollen op de stoep achter pilaren, tussen fietsen en zelfs in het trappenhuis van de parkeergarage.

"Ik heb al paar keer een drol naast m'n scooter gevonden", aldus een man die in het gebied werkt. "Aan de grootte van de drol kon ik toch wel opmerken dat die waarschijnlijk van een zwerver met hoge nood was."

Een woonbootbewoner die nabij Museum NEMO woont, beaamt dat: "Het probleem is dat er geen openbare toiletten zijn. Die mensen moeten het ergens doen en dan is het in een hoekje. Ik heb geprobeerd een emmertje neer te zetten met een wc-rolletje erbij."

De omwonenden die AT5 spreekt vinden de situatie vooral erg schrijnend en willen dat vooral de vervuiling in de buurt wordt aangepakt. "Het leidt tot verloedering. Er liggen altijd matrassen en er is altijd rotzooi. Het is gewoon vies", aldus een omwonende.

De gemeente laat weten dat de daklozen worden aangesproken op hun gedrag en dat handhaving dagelijks langsgaat in het gebied. Om de vervuiling tegen te gaan krijgt het gebied de komende tijd extra aandacht van de reinigingsdienst.