Tijd dat studenten op wachtlijst voor kamer staan vaak langer dan studie zelf

Wie zich bij sociale studentenhuisvesters in Amsterdam op een wachtlijst laat zetten, moet gemiddeld vijf jaar wachten voordat ze daar een kamer kunnen krijgen. In die tijd kunnen studenten al lang een bachelor en een master hebben behaald.

Dat blijkt uit onderzoek van Nu.nl, dat er vandaag over publiceerde. Volgens de nieuwssite moet je alleen in Leiden, Delft en Eindhoven langer op een kamer wachten. De wachttijden zijn de afgelopen jaren flink opgelopen omdat studenten die klaar geen nieuw onderkomen kunnen vinden en blijven zitten.

Ook in Amsterdam is dit aan de hand: AT5 berichtte in november vorig jaar nog over zogenoemde spookstudenten die hun studie wel afronden, maar hun diploma niet ophalen waardoor ze officieel nog student zijn.

Universiteitskrant Ad Valvas deed in november ook al onderzoek naar wachttijden bij studentenhuisvesters. De krant kwam tot de conclusie dat je in Amsterdam bijna 4,5 jaar op de wachtlijst moet staan. In Amstelveen duurt het nog een jaar langer voordat je aan de beurt bent.

Volgens de meest recente Landelijke monitor studentenhuisvesting wonen er zo'n 57 duizend studenten in Amsterdam, van wie er 50.000 in Amsterdam studeren.