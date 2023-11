Je inschrijven bij een studie om in je woning te kunnen blijven: "Steeds vaker spookstudenten"

Een kamer vinden in Amsterdam is een hele opgave. Ook voor nieuwe studenten die graag in de stad willen komen wonen. Als je dan eindelijk een studentenkamer te pakken hebt, is het lastig om die weer los te laten. Steeds vaker schrijven jongeren zich daarom na hun afstuderen, opnieuw in voor een studie die ze helemaal niet volgen. Zo kan je langer in je woning blijven, maar hou je de doorstroom natuurlijk wel tegen.

Studentenwoningen in Zuidoost (foto ter illustratie) - Daniël Rommens / HvanA

Annabel, 22 jaar, woont in een studentenwoning in Oost. Drie jaar geleden kreeg ze haar (betaalbare) kamer. Inmiddels heeft ze haar studie sociologie afgerond. Maar ze heeft haar diploma expres niet opgehaald, omdat je na het afhalen in de boeken staat als afgestudeerd. Door ingeschreven te blijven staan bij haar opleiding, kan ze in haar studentenwoning blijven. Annabel is wat je noemt een spookstudent; ingeschreven staan bij een studie die je niet (meer) volgt. "Het is in principe niet illegaal, want ik betaal mijn collegegeld wel gewoon. Maar ik volg geen schoolvakken. Ik sta achter de bar, omdat ik nog geen baan kan vinden in mijn werkveld."

Quote "Waarom zou ze zich uitschrijven als ze geen baan heeft en hier nog een paar jaar kan wonen?" Annabel - spookstudent

Annabel is niet de enige, vertelt Jon Buijs van Stichting !Woon: "Het is lastig te handhaven vanwege privacybescherming; verhuurders kunnen niet zomaar controleren bij scholen of iemand daadwerkelijk bij hun studeert." Volgens hem is het fenomeen 'spookstudent' dan ook iets dat Stichting Woon steeds vaker hoort. Kai is ook een spookstudent: "Ik ken veel mensen die dit doen, en besloot het dus zelf ook te gaan proberen. Omdat veel jongeren het doen, voel ik me niet erg schuldig. Mensen snappen vaak dat het de enige optie is, maar sommigen vinden het wel zonde."

Quote ''Er zijn gewoon geen reële doorstroom-mogelijkheden voor ons'' Sarah - ex-spookstudent

Sarah is ex-spookstudent en voelt zich er ook niet schuldig over: "Ik vond mijn studie niet leuk en ben toen gestopt. Ik wist dat ik uiteindelijk wel weer een andere studie ging doen. Met het huizenaanbod is het vaak niet mogelijk en veel gedoe om kort ergens anders naartoe te verhuizen." Na een aantal jaar is Sarah weer een studie gaan volgen en sindsdien woont ze weer legaal in haar woning.

Jongeren tijdens een woonprotest op de Dam (archief) - AT5

Ondanks dat ze zich niet schuldig voelen, balen ze wel van de situatie. Door het betalen van collegegeld, en ook nog eens een lening te hebben, wordt er natuurlijk wel een schuld opgebouwd. Volgens Sarah was dit alleen de enige optie: "Er zijn gewoon geen reële doorstroommogelijkheden voor ons, en de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente." Overspannen woningmarkt Alle bovengenoemde spookstudenten werken. Dus waarom gaan ze niet op zoek naar een 'gewone' huurwoning? Maar Annabel, die in de kroeg werkt, geeft aan dat er geen goede baan te vinden is in haar werkveld, waardoor ze niet genoeg verdient om een ander huis in de stad te huren. Dit is een van de redenen dat de doorstroom van studentenhuizen niet soepel verloopt. Jon Buijs: ''Het is bovenal een symptoom van een overspannen woningmarkt; je kan stellen dat deze huurders ‘de doorstroom tegenhouden voor nieuwe studenten’, maar net zo goed lukt het hun ook niet om door te stromen naar een vervolgwoning. Zo zijn zij zelf ook de dupe van het systeem." Tot hoelang? Hoelang zijn ze dit spookstuderen van plan te doen? "Een koophuis is sowieso geen optie, en de meeste huurhuizen of appartementen zijn onbetaalbaar", vertelt Kai. "Daarnaast wil ik misschien toch nog doorstuderen." Annabel vertelt dat ze het ook gewoon erg prettig vindt om met meerdere mensen samen te wonen: "Ik woon nu met mijn beste vrienden. Ik ben nog niet klaar om de volgende stap te zetten." "Maar", vertelt Annabel, "als de tijd rijp is en ik genoeg geld verdien, ben ik natuurlijk wel blij als ik een eigen huis of appartement kan vinden."

Disclaimer: De hierboven genoemde mensen zijn echt, de namen van deze personen zijn nep. De echte namen zijn bij de redactie bekend.