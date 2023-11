Stad nl Woningnood onder studenten: Robin woont op een boot in de haven

Een woning vinden in Amsterdam is geen gemakkelijke opgave. Om toch nog ergens kunnen wonen gaan sommige studenten op zoek naar een alternatief. Zo is de 27-jarige Robin op een boot in een haven gaan wonen, en dat heeft ook zo zijn voordelen. "Ik kan mijn huis gewoon verplaatsen en het is ook nog is goedkoper."

Het woningtekort in regio Amsterdam bedraagt op dit moment 45.000 woningen. Dat blijkt uit de cijfers van een jaarlijks onderzoek van vastgoedadviseur Capital Value en ABF Research.

Het woningtekort was voor Robin behoorlijk voelbaar, maar ook de huizenprijzen hebben ertoe geleid dat hij op zoek ging naar een alternatief. “Het is niet te betalen, ik ken mensen die 1000 euro huur betalen en dan wonen ze in een schoenendoos, dat is zonde van je geld.” Toen de vader van Robin een boot kocht, zag hij de oplossing ineens op het water liggen. "Het was heel veel werk om van de boot een leefbaar huis te maken. Mijn huisgenoot en ik hebben de hele verbouwing zelf gedaan, dat zou ik het nooit meer opnieuw doen, maar nu hebben we wel wat", zegt Robin.

Quote "Er is geen wifi aan boord. Daardoor moet ik altijd naar vrienden om online tentamens te kunnen maken" Allesia - student

Wonen op een schip in een haven mag volgens Jeroen Oelen, de havenmeester van Sixhaven (niet waar Jeroen woont, red.), officieel niet: "De regel is dat het niet is toegestaan en dat iedereen gewoon in een huis woont. Een weekend aan boord verblijven is natuurlijk niet verboden, maar wonen in een haven is niet toegestaan." "Het is een grijs gebied", denkt Robin.

Toch blijkt deze manier van wonen niet voor iedereen weggelegd. De Italiaanse Alessia vertrekt na een half jaar op een boot te hebben gewoond weer terug naar Italië. Ze vond het maar afzien. "Ik heb geen wifi aan boord en daardoor moet ik altijd naar vrienden toe om online tentamens te kunnen maken. Daarnaast is de boot slecht geïsoleerd waardoor het nu echt te koud wordt. Om goed te kunnen douchen moet ik gebruik maken van de sanitaire voorzieningen van de haven. Dat is gewoon niet praktisch en ook koud. Ik ben bang dat ik de hele winter ziek zal zijn als ik hier nog langer blijf”, vertelt ze.

Dit artikel is een afstudeeropdracht van zes studenten van de School voor Journalistiek in Utrecht. In opdracht van AT5 doken Claire Hartzuiker, Roza Schopman, Megan Voorbaak, Tess Marteijn, Maud Warnier en Tamar Terpstra in het thema woningnood in Amsterdam.