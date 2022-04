Is flexbouwen hét wapen tegen de woningnood? ''Je zet 's ochtends een huis neer en 's avonds kan er iemand wonen''

Om de woningnood in het land op te lossen moeten er flink wat woningen worden bijgebouwd. Maar dat is niet niet van de ene op de andere dag geregeld. Of...toch wel? Volgens voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade valt er behoorlijk wat winst te behalen met het bouwen van flexwoningen: woningen die met voorgefabriceerde houten onderdelen snel in elkaar te zetten zijn en die je ook nog eens kunt verplaatsen als dat nodig is.

De vraag naar huizen wordt alsmaar groter, zeker nu er ook een enorme stroom vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland komt. Dat vraagt om slimme oplossingen, vindt Alkemade. En dat gaat volgens hem verder dan alleen een ''slim in elkaar getimmerd huisje ergens ver weg buiten de stad.'' Die flexwoningen kunnen we volgens hem ook goed binnen de stedelijke kernen neerzetten: ''Flexwoners kunnen onderdeel worden van de gemeenschap, wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd.'' Het feit dat je die woningen ook weer kunt verplaatsen kan - zeker in het licht van de oorlog - uitkomst bieden: ''Als Oekraïense vluchtelingen op een gegeven moment teruggaan naar hun land, kunnen we die woningen mee teruggeven aan hen.''