Flexbouw steeds vaker genoemd als oplossing woningnood, maar nieuwe uitvinding is het niet

Een tijdelijke woning kan in een dag worden gebouwd. Het is dan ook niet zo gek dat deze flexbouw steeds vaker wordt genoemd als snel middel om de huidige woningnood te bestrijden. De nieuwe regerering wil jaarlijks zelfs 3.000 flexwoningen in Amsterdam bouwen. Maar tijdelijke bouw is geen nieuwe uitvinding; het heeft al een lange geschiedenis in Amsterdam. In verschillende stadsdelen zijn in het verleden woningen gebouwd die waren bedoeld als tijdelijke oplossing, maar een deel daarvan staat er vandaag de dag nog altijd en wordt inmiddels beschermd als rijksmonument.

Flexbouw in Amsterdam dateert vooral van na de Tweede Wereldoorlog. Ook toen was er een grote woningnood en vanwege de tekorten aan materiële en financiële middelen werd er geëxperimenteerd met nieuwe en goedkopere bouwstijlen- en materialen. Eén van de bekendste voorbeelden daarvan is de Airey-bouw; een bouwsysteem dat zich kenmerkt door in de fabriek gefabriceerde betonnen onderdelen die makkelijk in elkaar kunnen worden gezet.

Bron: Beeldbank Stadsarchief

Jeruzalem, Watergraafsmeer Tijdelijke (Airey-)bouw zie je in verschillende delen van Amsterdam: van Slotermeer en Tuindorp Oostzaan tot de wijk Jeruzalem in de Watergraafsmeer. Laatstgenoemde dankt zijn naam aan de kenmerkende bouwstijl van de woningen: het witte beton met de platte daken doet denken aan de gelijknamige stad. Jeruzalem werd vlak na de oorlog gebouwd en stond vanaf de jaren tachtig op de nominatielijst om gesloopt te worden, maar na jaren van verzet vanuit de buurt tegen die plannen is Jeruzalem in 2010 uitgeroepen tot rijksmonument. Daarmee zijn de sloopplannen definitief van de baan en krijgen de woningen die ooit tijdelijk waren bedoeld een permanent karakter.