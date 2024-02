Nog meer camera's op straat en in portiek Westerduinenstraat na derde explosie

Na de derde explosie binnen een maand in een flat in de Westerduinenstraat in Noord komen extra camera's te hangen op straat en in het pand zelf. De eerste camera die de gemeente begin februari in de Westerduinenstraat in Noord buiten plaatste, was blijkbaar niet genoeg om te voorkomen dat er nog een explosie plaatsvond. Nu plaatst de gemeente daarom een tweede camera op straat. En woningcorporatie Stadgenoot gaat met spoed camera's binnen het pand, in de portiek, hangen.

De gemeente schakelt tevens extra boa's en toezichthouders in. "Het is verschrikkelijk dat dit nu juist hier weer is gebeurd. We blijven in nauw contact met de bewoners, en doen er alles aan om ze zo goed mogelijk te ondersteunen", aldus een woordvoerder van Stadsdeel Noord.

Heftige emoties

Ook woningcorporatie Stadgenoot heeft veel te maken met hevig geëmotioneerde bewoners, die vaak rechtstreeks contact opnemen met hen om hun gevoelens van onveiligheid te uiten en te vertellen wie er volgens hen zou moeten verhuizen, vertelt een woordvoerder. "Dat heeft ook invloed op het dagelijks werk van onze medewerkers. Wij verwijzen ze door naar de juiste instanties, zoals Slachtofferhulp. Twee gezinnen in de Westerduinenstraat hebben we ook geholpen met tijdelijke huisvesting. Dat is al lastig met de weinige woningen die beschikbaar zijn."

Daarnaast moet Stadgenoot 'continu in allerijl schade herstellen'. Om die reden plaatsen ze dus nu ook zelf camera's. Ook overleggen ze gezamenlijk met andere woningcorporaties, politie en gemeente over de explosieproblematiek. "We doen al meer dan we kunnen, we zijn er niet voor de openbare veiligheid. Maar het gaat nu ook om vernieling van ons bezit."