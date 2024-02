Zorg voor Elkaar: De bijzondere band tussen Lisa en haar huishoudelijke hulp Hans

In het programma Zorg voor elkaar volgen we Amsterdamse huishoudelijke hulpverleners en hun cliënt. In deze eerste aflevering zien we de 72-jarige Lisa en haar huishoudelijke hulp Hans van Daalen (61). Hans komt elke week bij haar langs zodat zij in haar vertrouwde huisje in de Jordaan kan blijven wonen.

Lisa lijdt al jaren aan kanker waardoor hulp in het huishouden hard nodig is. "Het is zwaar," vertelt Lisa. Toch houdt ze de moed erin. "Ik blijf lachen. Zo is Hans ook."

Hans komt één keer per week, een paar uur langs bij Lisa. Hij helpt haar met het huishouden, zoals met stofzuigen en dweilen. Als Hans binnenkomt zit Lisa al klaar met een bakje koffie en gevulde koeken. De twee hebben een goede band. "We kunnen lezen en schrijven samen", vertelt Lisa.

Na de koffie, gaan ze samen aan de slag in huis. Want ondanks dat voor Lisa fysiek niet alles meer mogelijk is, helpt ze waar ze kan.