Zo werden de eerste demonstranten van Extinction Rebellion gearresteerd bij oprit A10

Een groep demonstranten die bij de oprit naar de A10 ter hoogte van de Henk Sneevlietweg het verkeer probeerde te blokkeren, is door de politie gearresteerd. De 31 arrestanten zijn naar het cellencomplex Meer en Vaart gebracht.

De demonstranten probeerden met fietsen en spandoeken de oprit richting de A10 te blokkeren voor het verkeer. De klimaatactivisten werden vrij snel bij de oprit weggehaald, de politie trok zelfs een aantal demonstranten van de fiets. Toch was de actie volgens de activisten geslaagd. "Wij kwamen hier om de blokkade op te zetten, opdracht volbracht", aldus één van hen. De man werd wel aangehouden.

Volgens een andere activist was het jammer dat zij niet mee konden doen met de grote blokkade, maar was het 'essentieel' om de oprit te blokkeren. "Het is veilig gegaan, geen ongelukken. Een perfect geslaagde actie."

De 31 activisten die naar het cellencomplex in Nieuw-West zijn gebracht blijven vastzitten totdat de recherche ze verhoort. Daarna besluit het Openbaar Ministerie of ze langer vast blijven zitten. Bij het cellencomplex werden ook meerdere gehuurde auto's die door de demonstranten werden gebruikt om de weg te blokkeren neergezet.