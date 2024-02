Van ’t Schip over pijnlijke wissel Gaaei: "Heel vervelend voor hem"

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Gaaei heeft al zijn foto's op Instagram verwijderd nadat supporters hem in de reacties uitscholden. Van 't Schip: "Dat vind ik heel vervelend en dat is tegenwoordig toch wel een beetje aan de hand met social media. Het is mijn verantwoordelijkheid dat ik hem opstel en ook dat ik hem er weer afhaal. Dus ik vind het heel vervelend voor hem en het is absoluut niet wat ik zou willen."

Volgens Van 't Schip zag hij dat 'een aantal dingen achter elkaar zich opstapelden in de eerste helft'. "Wij hadden zoiets van, we moeten hem er toch afhalen. Omdat het toch een aantal keer achter elkaar fout ging. Voor je het weet ligt de tweede er misschien in. En dan krijg je ook de vraag, waarom heb je hem er niet afgehaald, eerder?"