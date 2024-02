Ajax nog dieper het moeras in na verlies tegen AZ

AZ heeft Ajax vanavond verslagen. Het werd 2-0. Beide doelpunten kwamen op naam van Ruben van Bommel, die de Alkmaarders daarmee de zege schonk. Het verschil met nummer vijf Ajax in de eredivisie is gestegen naar zes punten.

John van ’t Schip toverde een konijn uit de hoge hoed en koos voor een opstelling met vijf verdedigers, mede door het ontbreken van Steven Berghuis. Bij AZ was de opstelling ongewijzigd na de gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ruben van Bommel kreeg zodoende opnieuw de voorkeur boven Myron van Brederode. Dat vertrouwen van Maarten Martens betaalde Van Bommel uit met een snel doelpunt. Hij kreeg teveel ruimte en schoof de bal simpel achter doelman Diant Ramaj: 1-0.

AZ kreeg vleugels van de snelle goal en leek snel de marge uit te breiden tegen een pover Ajax. Zo schoot Kristijan Belic ternauwernood voor het doel van de Amsterdammers langs. De thuisploeg kakte een beetje in en dat leverde een kansje voor Ajax op via Anton Gaaei. De jonge Deen schoot vol op goalie Mathew Ryan. Verder speelde hij een dramatische wedstrijd en werd vlak voor de rust uit zijn lijden verlost. Van Bommel had even daarvoor zijn tweede treffer op de schoen, maar zijn inzet ging net naast.

Die tweede goal van Van Bommel kwam in de tweede helft alsnog. Het begin van de tweede helft was ook niet van een hoogstaand niveau. Mayckel Lahdo gaf de bal op een presenteerblaadje aan Van Bommel. De aanvaller zorgde met een droge schuiver voor zijn tweede goal en dompelde Ajax nog meer in rouw: 2-0.

Door de tweede treffer van de jonge aanvaller leek het duel snel beslist. Ondanks het tegenvallende niveau van beide ploegen leek Brian Brobbey vlak voor tijd de spanning terug te brengen. De bonkige spits scoorde op fraaie wijze, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel door de VAR.

AZ heeft door de zege zes punten meer dan de nummer vijf Ajax. De Amsterdammers spelen volgende week zondag in eigen huis tegen FC Utrecht.