Bijna 9 procent van alle snorfietsen in de stad onverzekerd: "Dit gaat om gigantische aantallen"

Nergens rijden er zo veel onverzekerde scooters rond als in Amsterdam. Dat blijkt uit kentekenonderzoek van actiegroep Scootervrij. Het niet hebben van een WA-verzekering is strafbaar. De actiegroep pleit voor meer actie, zoals het verhogen van boetes.

Uit het kentekenonderzoek kwam naar voren dat er meer dan 3000 onverzekerde scooters rondrijden in de stad. De organisatie trekt de conclusie dat handhaving tekortschiet en vindt de boetes te laag. In een brandbrief aan demissionair minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) stuurt de actiegroep daarom aan op hogere boetes. "De ongelukken die zij veroorzaken kunnen voor niet-vergoede schade leiden bij slachtoffers."

8,9 procent

Scootervrij deed een kentekenonderzoek in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Per stad werden drie- tot vierhonderd scooters geanalyseerd. Alle kentekens van scooters werden ingevoerd in de RDW-kentekencheck. Hieruit kwam naar voren dat in Amsterdam 6,1 procent van alle scooters en 8,9 procent van de snorfietsen niet verzekerd was.

In geen andere stad was dit aandeel zo groot. In Den Haag was 3 procent van de snorfietsers niet WA-verzekerd. In Rotterdam was dit 5 procent en in Utrecht was slechts 2. Naast onverzekerde scooters vond de actiegroep ook scooters zonder kenteken, scooters met een vals kenteken en gestolen scooters.